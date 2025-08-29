(Entrevista en LA DORREGO) Todo pasa y todo queda

Por César Mc Coubrey

El verso de Antonio Machado “Todo pasa y todo queda” me parece apropiado para sintetizar, de alguna manera, una de esas entrevistas que, en retrospectiva, uno jamás pensó realizar. La información decía que el Dr. Oscar Sainz se jubilaba como médico y, de inmediato, acudieron a la memoria recuerdos en catarata. Además de la relación de amistad entre nuestras familias, recuerdo que fue médico de mis padres, que Maricel, mis hijos y yo fuimos sus pacientes; y lo que me ocurre a mí se multiplica por cientos. Dicho esto, que no podía evitar, impongo brevemente a los lectores que este platense de nacimiento y dorreguense por adopción fue, es y seguirá siendo un líder, porque tiene la capacidad de influenciar, estimular e incentivar a los integrantes de los equipos que formó para dar lo mejor de cada uno, con el objetivo de alcanzar los fines comunes.

Esas condiciones innatas las aplicó para el bien: para atender y entender a sus pacientes, para involucrarse con el alma en cirugías programadas y de urgencia. Él lo explica en cada término de la nota, que puede escucharse en el adjunto. Desde aquella Adriana de El Perdido, que fue su primera operación en nuestro entorno, hasta Graciela, que fue la última, hubo miles y miles de personas atendidas con la misma actitud y capacidad. Reconoció que, como en cualquier profesión, no todo sale bien, pero en el balance se mostró satisfecho con su labor; eso se refleja en el aprecio de la gente, la admiración de sus colegas y el “gracias, doctor”, que es el mejor honorario. Ahora no atenderá más. Se te va a extrañar en esa tarea, pero tu presencia en las calles y el afecto que brindaste servirán para que los mayores digan a sus hijos: “Mira… ese es el Dr. Sainz que me operó a mí”. La profesión pasó, pero tú estás. Gracias.

Escuchá la nota:

29-08-25