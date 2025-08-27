Policiales

Un camionero de Oriente falleció en un accidente en la zona de Necochea

Un trágico siniestro vial ocurrió esta madrugada, alrededor de las 3:20, en el kilómetro 5 de la Ruta Nacional 228, en jurisdicción de Necochea.

En medio de una densa niebla, cuatro camiones de gran porte protagonizaron un choque en cadena que dejó como saldo el fallecimiento de Jonatan Emanuel Roda, de 35 años, oriundo de Oriente, quien murió en el lugar tras ser embestido por alcance.

Según el parte policial, en el hecho también intervinieron Juan Ignacio Roda (32), de Oriente, conductor de un camión VW, ileso; Federico Tercero (45), de Mar del Plata, al mando de un Iveco, sin lesiones; Lucas Castro (27), conductor de un VW con acoplado que volcó sobre la banquina, resultando ileso.

La ruta permanece cortada para permitir el trabajo de Policía Científica.

La causa fue caratulada como “Homicidio Culposo” y quedó a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial Necochea, a cargo del Dr. Guillermo Sabatini. (La 100 de Oriente). (27-08-25).

