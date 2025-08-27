El Comando de Prevención Rural secuestró marihuana durante un control de rutina

Personal del Comando de Prevención Rural Coronel Dorrego, en el marco de los controles preventivos diarios realizados en caminos rurales y rutas que conectan los establecimientos rurales del partido, en la madrugada de hoy miércoles interceptó una camioneta Chevrolet conducida por un hombre de 30 años, oriundo de nuestra ciudad, que trasladaba en el habitáculo una bolsa de nailon con cogollos de marihuana.

El vecino y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, Departamento Judicial Bahía Blanca, por el delito de Tenencia de Estupefacientes. (27-08-25).