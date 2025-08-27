Monte Hermoso: derivan a Bahía a un motociclista por un choque

Andrés Barrera sufrió varias lesiones de distinta consideración luego de un fuerte incidente de tránsito sucedido en una esquina de Monte Hermoso.

El siniestro entre la moto en la que iba el herido y un auto sucedió en los primeros minutos de la noche del martes en la intersección de las calles Felipe Deluster y Pedro de Mendoza.

Fuentes citadas por el portal La Brújula 24 confirmaron que por la complejidad de los golpes padecidos por el motociclista de 30 años, incluida una fractura de fémur, es que fue derivado al Hospital Municipal de Bahía Blanca. (27-08-25).