Estos temas tratará el Concejo en la sesión del miércoles

Hoy miércoles, a las 19, con emisión de LA DORREGO, se desarrollará la 772º sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Este es el orden del día:

1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:

1.1.- Acta Nº 1103 – 771º Sesión Ordinaria.

2.- CORRESPONDENCIA:

2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-

3.- COMUNICACIONES:

3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

3.1.1.- Comunicación Nº 15 promulgación de la Ordenanzas Nº: 4703, 4704, 4705, 4706 y 4707/2025.

4.- DICTAMENES DE COMISIONES:

4.1.- INTERPRETACION, PET. y REGLAMENTO:

4.1.1.- Expte. Nº 136/25 – HCD.: Declarando de Interés Municipal Fiesta de la Antorcha Estudiantil – Primavera Oriental XXVIII.

4.1.2.- Expte. Nº 0157/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando implementar programa de inclusión para personas con discapacidad visual.

5.- ASUNTOS ENTRADOS:

5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

5.1.1.- Expte. Nº 0158/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de red de agua y cloacas en Ciudad Cabecera.

5.1.2.- Expte. Nº 0159/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de red de agua en Balneario Marisol.

5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:

5.2.1.- Expte. Nº 0167/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocar nueva cartelería turística sobre Ruta Nacional Nº 3.

5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA

5.3.1.- Expte. Nº 0160/25 – HCD.: Minuta de Comunicación solicitando informes sobre Fondo de Financiamiento Educativo.

5.3.2.- Expte. Nº 0161/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando reparación de luminarias en Bº Estación.

5.3.3.- Expte. Nº 0162/25 – HCD.: Minuta de Comunicación solicitando informes sobre siniestro ocurrido con vehículo municipal.

5.3.4.- Expte. Nº 0163/25 – HCD.: Modificando Ordenanza que reglamenta otorgamiento de becas municipales.

5.3.5.- Expte. Nº 0164/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando análisis de agua.

5.3.6.- Expte. Nº 0165/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando adaptar vehículo municipal.

5.3.7.- Expte. Nº 0166/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando reparación de playa de camiones en Oriente. (27-08-25).