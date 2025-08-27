(Entrevista en LA DORREGO) Más de 6.600 productos y un sueño familiar: abrió una nueva ferretería en nuestra ciudad

Maxi Benavente es dorreguense, se recibió de Ingeniero eléctrico, vive en Bahía Blanca con su familia. Trabaja en Transba y ejerce como asesor técnico del municipio de Villarino, en Médanos y Pedro Luro.

Pese a su intensa vida laboral, Maxi decidió apostar por un rubro que desconocía en nuestra ciudad: abrió F1 Ferretería en la esquina de Sarmiento y Fuertes (exLo de Mariano). Como el local comercial estaba adaptado a las necesidades, pudo avanzar con una rápida apertura, incluso antes de lo previsto.

En diálogo con LA DORREGO, el joven emprendedor destacó que el objetivo de la ferretería es sostener precios atractivos, tener abierto el negocio de lunes a viernes, pero también los fines de semana, para atender a la demanda local.

La oferta es variada: cuenta con 6.657 productos distintos, con una gran cantidad de artículos eléctricos y de bulonería.

Admitió que este paso en su vida representa un proyecto ambicioso para él y su familia. Su pareja, Sofía Sobrero, está al frente de una peluquería canina en Bahía Blanca y, a futuro, se contempla ampliar su actividad hacia Dorrego. Mencionó que el apoyo de su cuñado Bruno (encargado de atender al público) fue fundamental para afrontar este nuevo desafío. Emocionado, también agradeció el respaldo del resto de su familia y de sus amigos.

El horario será amplio y adaptado al movimiento local; los domingos abrirán desde las 9:30 y, próximamente, también habrá servicio en la tarde. Dijo que el objetivo es estar cerca de la gente, como aquellos que deben ir al campo y buscan una opción cercana.

