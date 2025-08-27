Juegos Bonaerenses 2025 / La Provincia giró los fondos a los municipios: cuáles son los montos para Dorrego y el resto

El gobernador Axel Kicillof le puso la firma al decreto para distribuir los fondos correspondientes a los Juegos Bonaerenses entre los municipios. Se trata de $480.614.000,00 que se repartieron entre las comunas para que costeen la etapa local del certamen.

El decreto 2081/2025 se publicó este martes en el Boletín Oficial y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los recursos en tres categorías: dos corresponden a las disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y la tercera a las de cultura.

Los aportes son de carácter no reintegrables que la Provincia le manda a las comunas para solventar la etapa local de la competencia que cuenta con una participación récord de 480 mil personas.

Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, está en marcha el desarrollo de las etapas regional e interregional, que definirán a los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

Lista completa

Adolfo Alsina: $ 2.048.000,00

Alberti: $ 1.105.000,00

Almirante Brown: $ 11.375.000,00

Ameghino: $ 2.281.000,00

Arrecifes: $ 1.677.000,00

Avellaneda: $ 5.663.000,00

Ayacucho: $ 3.490.000,00

Azul: $ 4.247.000,00

Bahía Blanca: $ 5.426.000,00

Balcarce: $ 3.689.000,00

Baradero: $ 1.920.000,00

Benito Juárez: $ 3.597.000,00

Berazategui: $ 13.298.000,00

Berisso: $ 3.009.000,00

Bolívar: $ 3.662.000,00

Bragado: $ 3.073.000,00

Campana: $ 2.187.000,00

Cañuelas: $ 3.528.000,00

Capitán Sarmiento: $ 1.223.000,00

Carlos Casares: $ 3.253.000,00

Carlos Tejedor: $ 2.021.000,00

Carmen De Areco: $ 1.386.000,00

Castelli: $ 1.409.000,00

Chacabuco: $ 3.965.000,00

Chascomús: $ 2.993.000,00

Chivilcoy: $ 4.379.000,00

Colón: $ 2.165.000,00

Coronel De Marina L. Rosales: $ 1.735.000,00

Coronel Dorrego: $ 2.032.000,00

Coronel Pringles: $ 2.122.000,00

Coronel Suárez: $ 2.911.000,00

Daireaux: $ 2.459.000,00

Dolores: $ 2.726.000,00

Ensenada: $ 3.622.000,00

Escobar: $ 4.946.000,00

Esteban Echeverría: $ 6.442.000,00

Exaltación De La Cruz: $ 2.170.000,00

Ezeiza: $ 3.805.000,00

Florencio Varela: $ 9.981.000,00

Florentino Ameghino: $ 1.640.000,00

General Alvarado: $ 2.881.000,00

General Alvear: $ 1.186.000,00

General Arenales: $ 2.114.000,00

General Belgrano: $ 2.053.000,00

General Guido: $ 903.000,00

General Lamadrid: $ 1.437.000,00

General Las Heras: $ 1.380.000,00

General Lavalle: $ 994.000,00

General Madariaga: $ 2.114.000,00

General Paz: $ 1.667.000,00

General Pinto: $ 2.242.000,00

General Pueyrredón: $ 11.073.000,00

General Rodríguez: $ 4.381.000,00

General San Martín: $ 9.911.000,00

General Viamonte: $ 2.381.000,00

General Villegas: $ 3.064.000,00

Guaminí: $ 2.209.000,00

Hipólito Yrigoyen: $ 1.646.000,00

Hurlingham: $ 5.298.000,00

Ituzaingó: $ 6.018.000,00

José C. Paz: $ 7.964.000,00

Junín: $ 4.623.000,00

La Costa: $ 4.042.000,00

La Matanza: $ 28.586.000,00

La Plata: $ 15.762.000,00

Lanús: $ 8.586.000,00

Laprida: $ 1.677.000,00

Las Flores: $ 2.453.000,00

Leandro N. Alem: $ 2.226.000,00

Lincoln: $ 3.536.000,00

Lobería: $ 2.488.000,00

Lobos: $ 2.486.000,00

Lomas De Zamora: $ 12.204.000,00

Luján: $ 4.635.000,00

Magdalena: $ 1.798.000,00

Maipú: $ 1.621.000,00

Malvinas Argentinas: $ 9.494.000,00

Mar Chiquita: $ 2.330.000,00

Marcos Paz: $ 2.638.000,00

Mercedes: $ 2.989.000,00

Merlo: $ 11.904.000,00

Monte: $ 1.579.000,00

Monte Hermoso: $ 1.366.000,00

Moreno: $ 9.851.000,00

Morón: $ 7.316.000,00

Navarro: $ 1.780.000,00

Necochea: $ 3.929.000,00

9 De Julio: $ 3.521.000,00

Olavarría: $ 5.193.000,00

Patagones: $ 2.546.000,00

Pehuajó: $ 3.667.000,00

Pellegrini: $ 1.354.000,00

Pergamino: $ 4.483.000,00

Pila: $ 1.037.000,00

Pilar: $ 7.824.000,00

Pinamar: $ 2.487.000,00

Presidente Perón: $ 3.226.000,00

Puán: $ 2.223.000,00

Quilmes: $ 10.722.000,00

Ramallo: $ 2.503.000,00

Rauch: $ 1.920.000,00

Rivadavia: $ 2.476.000,00

Rojas: $ 2.381.000,00

Roque Pérez: $ 1.709.000,00

Saavedra: $ 2.300.000,00

Saladillo: $ 2.626.000,00

Salliqueló: $ 1.453.000,00

Salto: $ 2.555.000,00

San Andrés De Giles: $ 1.827.000,00

San Antonio De Areco: $ 2.131.000,00

San Cayetano: $ 1.340.000,00

San Fernando: $ 5.593.000,00

San Isidro: $ 6.852.000,00

San Miguel: $ 6.506.000,00

San Nicolás: $ 4.634.000,00

San Pedro: $ 2.691.000,00

San Vicente: $ 2.869.000,00

Suipacha: $ 1.269.000,00

Tandil: $ 5.057.000,00

Tapalqué: $ 1.543.000,00

Tigre: $ 8.644.000,00

Tordillo: $ 715.000,00

Tornquist: $ 1.841.000,00

Trenque Lauquen: $ 3.669.000,00

Tres Arroyos: $ 3.520.000,00

Tres De Febrero: $ 9.246.000,00

25 De Mayo: $ 2.738.000,00

Vicente López: $ 6.123.000,00

Villarino: $ 2.340.000,00

Zárate: $ 3.764.000,00 (LA NOTICIA1). (27-08-25).