Juegos Bonaerenses 2025 / La Provincia giró los fondos a los municipios: cuáles son los montos para Dorrego y el resto
El gobernador Axel Kicillof le puso la firma al decreto para distribuir los fondos correspondientes a los Juegos Bonaerenses entre los municipios. Se trata de $480.614.000,00 que se repartieron entre las comunas para que costeen la etapa local del certamen.
El decreto 2081/2025 se publicó este martes en el Boletín Oficial y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los recursos en tres categorías: dos corresponden a las disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y la tercera a las de cultura.
Los aportes son de carácter no reintegrables que la Provincia le manda a las comunas para solventar la etapa local de la competencia que cuenta con una participación récord de 480 mil personas.
Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, está en marcha el desarrollo de las etapas regional e interregional, que definirán a los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.
Lista completa
Adolfo Alsina: $ 2.048.000,00
Alberti: $ 1.105.000,00
Almirante Brown: $ 11.375.000,00
Ameghino: $ 2.281.000,00
Arrecifes: $ 1.677.000,00
Avellaneda: $ 5.663.000,00
Ayacucho: $ 3.490.000,00
Azul: $ 4.247.000,00
Bahía Blanca: $ 5.426.000,00
Balcarce: $ 3.689.000,00
Baradero: $ 1.920.000,00
Benito Juárez: $ 3.597.000,00
Berazategui: $ 13.298.000,00
Berisso: $ 3.009.000,00
Bolívar: $ 3.662.000,00
Bragado: $ 3.073.000,00
Campana: $ 2.187.000,00
Cañuelas: $ 3.528.000,00
Capitán Sarmiento: $ 1.223.000,00
Carlos Casares: $ 3.253.000,00
Carlos Tejedor: $ 2.021.000,00
Carmen De Areco: $ 1.386.000,00
Castelli: $ 1.409.000,00
Chacabuco: $ 3.965.000,00
Chascomús: $ 2.993.000,00
Chivilcoy: $ 4.379.000,00
Colón: $ 2.165.000,00
Coronel De Marina L. Rosales: $ 1.735.000,00
Coronel Dorrego: $ 2.032.000,00
Coronel Pringles: $ 2.122.000,00
Coronel Suárez: $ 2.911.000,00
Daireaux: $ 2.459.000,00
Dolores: $ 2.726.000,00
Ensenada: $ 3.622.000,00
Escobar: $ 4.946.000,00
Esteban Echeverría: $ 6.442.000,00
Exaltación De La Cruz: $ 2.170.000,00
Ezeiza: $ 3.805.000,00
Florencio Varela: $ 9.981.000,00
Florentino Ameghino: $ 1.640.000,00
General Alvarado: $ 2.881.000,00
General Alvear: $ 1.186.000,00
General Arenales: $ 2.114.000,00
General Belgrano: $ 2.053.000,00
General Guido: $ 903.000,00
General Lamadrid: $ 1.437.000,00
General Las Heras: $ 1.380.000,00
General Lavalle: $ 994.000,00
General Madariaga: $ 2.114.000,00
General Paz: $ 1.667.000,00
General Pinto: $ 2.242.000,00
General Pueyrredón: $ 11.073.000,00
General Rodríguez: $ 4.381.000,00
General San Martín: $ 9.911.000,00
General Viamonte: $ 2.381.000,00
General Villegas: $ 3.064.000,00
Guaminí: $ 2.209.000,00
Hipólito Yrigoyen: $ 1.646.000,00
Hurlingham: $ 5.298.000,00
Ituzaingó: $ 6.018.000,00
José C. Paz: $ 7.964.000,00
Junín: $ 4.623.000,00
La Costa: $ 4.042.000,00
La Matanza: $ 28.586.000,00
La Plata: $ 15.762.000,00
Lanús: $ 8.586.000,00
Laprida: $ 1.677.000,00
Las Flores: $ 2.453.000,00
Leandro N. Alem: $ 2.226.000,00
Lincoln: $ 3.536.000,00
Lobería: $ 2.488.000,00
Lobos: $ 2.486.000,00
Lomas De Zamora: $ 12.204.000,00
Luján: $ 4.635.000,00
Magdalena: $ 1.798.000,00
Maipú: $ 1.621.000,00
Malvinas Argentinas: $ 9.494.000,00
Mar Chiquita: $ 2.330.000,00
Marcos Paz: $ 2.638.000,00
Mercedes: $ 2.989.000,00
Merlo: $ 11.904.000,00
Monte: $ 1.579.000,00
Monte Hermoso: $ 1.366.000,00
Moreno: $ 9.851.000,00
Morón: $ 7.316.000,00
Navarro: $ 1.780.000,00
Necochea: $ 3.929.000,00
9 De Julio: $ 3.521.000,00
Olavarría: $ 5.193.000,00
Patagones: $ 2.546.000,00
Pehuajó: $ 3.667.000,00
Pellegrini: $ 1.354.000,00
Pergamino: $ 4.483.000,00
Pila: $ 1.037.000,00
Pilar: $ 7.824.000,00
Pinamar: $ 2.487.000,00
Presidente Perón: $ 3.226.000,00
Puán: $ 2.223.000,00
Quilmes: $ 10.722.000,00
Ramallo: $ 2.503.000,00
Rauch: $ 1.920.000,00
Rivadavia: $ 2.476.000,00
Rojas: $ 2.381.000,00
Roque Pérez: $ 1.709.000,00
Saavedra: $ 2.300.000,00
Saladillo: $ 2.626.000,00
Salliqueló: $ 1.453.000,00
Salto: $ 2.555.000,00
San Andrés De Giles: $ 1.827.000,00
San Antonio De Areco: $ 2.131.000,00
San Cayetano: $ 1.340.000,00
San Fernando: $ 5.593.000,00
San Isidro: $ 6.852.000,00
San Miguel: $ 6.506.000,00
San Nicolás: $ 4.634.000,00
San Pedro: $ 2.691.000,00
San Vicente: $ 2.869.000,00
Suipacha: $ 1.269.000,00
Tandil: $ 5.057.000,00
Tapalqué: $ 1.543.000,00
Tigre: $ 8.644.000,00
Tordillo: $ 715.000,00
Tornquist: $ 1.841.000,00
Trenque Lauquen: $ 3.669.000,00
Tres Arroyos: $ 3.520.000,00
Tres De Febrero: $ 9.246.000,00
25 De Mayo: $ 2.738.000,00
Vicente López: $ 6.123.000,00
Villarino: $ 2.340.000,00
Zárate: $ 3.764.000,00 (LA NOTICIA1). (27-08-25).