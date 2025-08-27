Policiales

Confirmaron que el robo en la escuela 19 fue cometido por tres jóvenes de nuestra ciudad

En el marco de la investigación del robo ocurrido en la Escuela N° 19 el pasado 20 de agosto, tras distintas tareas, entre ellas el análisis de registros fílmicos, la policía de nuestra ciudad confirmó que dio cumplimiento a órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantía del Joven N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Las diligencias se llevaron a cabo en tres domicilios de nuestra ciudad y arrojaron resultados positivos en dos de ellos, recuperándose parte de los elementos sustraídos, se informó oficialmente.

En uno de los domicilios también fue secuestrada marihuana.

Se atribuye la autoría del hecho a tres jóvenes oriundos de nuestra ciudad, aunque no fueron informadas sus identidades (27-08-25).

