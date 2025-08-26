Raúl Reyes: “Cada gestión ha venido a mejorar y a sumar”

El exintendente Raúl Reyes (2011-2015 y 2015-2019) admitió que los exjefes comunales tienen una función importante y delicada, ya que suelen ser objeto de comparaciones en cuanto a su desempeño.

“Todos los exintendentes tenemos que mantener el lugar que corresponde, hacer las críticas en el lugar que corresponden y felicitar en el lugar que corresponde”, dijo.

Según Reyes, este enfoque ha permitido una continuidad en el tiempo y ha sido fundamental para lograr avances en la comunidad.

También recordó obras de gestiones anteriores, como el polideportivo, durante el gobierno de Osvaldo Crego, y reivindicó el rol de Fabián Zorzano en la creación del Centro Cultural.

“Cada gestión ha venido a mejorar y a sumar, y eso es una fortaleza enorme”, destacó Reyes. Remarcó la importancia de la renovación dentro del partido y la presentación de listas que incluyan a jóvenes preparados y responsables. “Nos gusta soñar, pero siempre debemos mantener los pies sobre la tierra, sin hacer locuras”, agregó.

Luego, mencionó los desafíos que enfrenta la gestión pública, y reconoció que, aunque han atravesado tiempos difíciles, hoy la planificación y el cumplimiento del presupuesto son posibles. “Hoy, un presupuesto es factible de cumplirse en los próximos doce meses, algo que antes no sucedía”, explicó.

Finalmente, transmitió su confianza en la lista actual, liderada por Chalde. “Espero que esta lista sienta lo mismo que hemos sentido nosotros: la responsabilidad y las ganas de hacer cosas y de hacerlas bien”, concluyó. (26-08-25).