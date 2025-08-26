Política

Raúl Reyes: “Cada gestión ha venido a mejorar y a sumar”

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El exintendente Raúl Reyes (2011-2015 y 2015-2019) admitió que los exjefes comunales tienen una función importante y delicada, ya que suelen ser objeto de comparaciones en cuanto a su desempeño.

“Todos los exintendentes tenemos que mantener el lugar que corresponde, hacer las críticas en el lugar que corresponden y felicitar en el lugar que corresponde”, dijo.

Según Reyes, este enfoque ha permitido una continuidad en el tiempo y ha sido fundamental para lograr avances en la comunidad.

También recordó obras de gestiones anteriores, como el polideportivo, durante el gobierno de Osvaldo Crego, y reivindicó el rol de Fabián Zorzano en la creación del Centro Cultural.

“Cada gestión ha venido a mejorar y a sumar, y eso es una fortaleza enorme”, destacó Reyes. Remarcó la importancia de la renovación dentro del partido y la presentación de listas que incluyan a jóvenes preparados y responsables. “Nos gusta soñar, pero siempre debemos mantener los pies sobre la tierra, sin hacer locuras”, agregó.

Luego, mencionó los desafíos que enfrenta la gestión pública, y reconoció que, aunque han atravesado tiempos difíciles, hoy la planificación y el cumplimiento del presupuesto son posibles. “Hoy, un presupuesto es factible de cumplirse en los próximos doce meses, algo que antes no sucedía”, explicó.

Finalmente, transmitió su confianza en la lista actual, liderada por Chalde. “Espero que esta lista sienta lo mismo que hemos sentido nosotros: la responsabilidad y las ganas de hacer cosas y de hacerlas bien”, concluyó. (26-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Fabián Zorzano: “Estoy convencido de que va a ser una lista muy ganadora”

(Entrevista en LA DORREGO) Manuela Alonso: La lista está integrada por gente “comprometida, trabajadora y luchadora”

La Provincia hizo un simulacro a gran escala para las elecciones del 7 de septiembre

Fue presentada la lista local de Somos Buenos Aires: “Formamos un gran equipo de trabajo”

Un Comentario.

  1. este gobierno demolió un cine
    el anterior cerró una biblioteca
    y el anterior un destacamento de bomberos
    es como que cada vez mejoran para peor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior