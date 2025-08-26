La Región

¡Otra jornada de emoción para Monte Hermoso!

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Más de 60 familias de Monte Hermoso recibieron sus escrituras, un documento que no solo brinda seguridad jurídica y patrimonial, sino que también representa el fruto de su esfuerzo y el cumplimiento de un derecho fundamental: el de tener un hogar propio.

“Desde Monte Hermoso Ciudad nos enorgullece ser parte de este proceso y trabajar para que más vecinos y vecinas puedan alcanzar ésta y otras posibilidades”, destacó el Ejecutivo del balneario.

“Gracias a la Escribanía General de Gobierno- PBA del Ministerio de Justicia y DDHH por hacerlo posible y felicitaciones a todas las familias que celebran este logro”, completó. (26-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Una biblioteca bahiense sorprendió a sus lectores con un espectacular homenaje a las expediciones submarinas

CARBAP alertó por una crisis histórica con más de un millón de hectáreas inundadas

Escuela 8 de Oriente: tras la preocupación de una vecina, desde el Consejo Escolar destacaron que se trabaja para solucionar el inconveniente eléctrico

El Whatsapp de los vecinos: una preocupación que llega desde Oriente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior