¡Otra jornada de emoción para Monte Hermoso!

Más de 60 familias de Monte Hermoso recibieron sus escrituras, un documento que no solo brinda seguridad jurídica y patrimonial, sino que también representa el fruto de su esfuerzo y el cumplimiento de un derecho fundamental: el de tener un hogar propio.

“Desde Monte Hermoso Ciudad nos enorgullece ser parte de este proceso y trabajar para que más vecinos y vecinas puedan alcanzar ésta y otras posibilidades”, destacó el Ejecutivo del balneario.

“Gracias a la Escribanía General de Gobierno- PBA del Ministerio de Justicia y DDHH por hacerlo posible y felicitaciones a todas las familias que celebran este logro”, completó. (26-08-25).