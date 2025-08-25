Policiales

Murió un motociclista puntaltense al chocar contra un paredón del Cementerio Municipal

La Policía de Punta Alta informó que esta mañana falleció un motociclista al chocar contra un paredón del Cementerio Municipal.

Se trata de Miguel Ángel Ripoll, de 66 años, quien iba al mando de una moto marca Aprilia RSV4 de 1.000cc.

Según indicaron desde la Comisaría local, el accidente ocurrió cerca de las 9:30, en Humberto y 12 de Mayo.

Agregaron que no hubo otro vehículo involucrado en el fatal accidente y que se investigan las causas por las cuales el hombre perdió el control de la moto, cuando subía por calle Humberto.

En el lugar trabajó personal del destacamento Zona Norte, PBA y Policía Científica. (La Nueva.). (25-08-25).

