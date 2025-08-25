Detuvieron a un hombre tras una persecución por un camino rural del distrito

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de nuestro distrito logró la aprehensión del conductor de un vehículo VW Gol, identificado oficialmente como Emanuel Vera . La detención ocurrió luego de que el auto, que transitaba con las luces apagadas, intentara evadir a los agentes en un camino rural del Cuartel V.

Durante la fuga, el acompañante del vehículo arrojó un arma de fuego por la ventanilla y, luego, descendió del rodado, huyendo hacia el campo. Según el CPR, el conductor continuó su escape a gran velocidad hasta que el vehículo sufrió un reventón en la cubierta trasera.

Al interceptar el auto, los agentes encontraron vainas de proyectil calibre 22 percutidas dentro del habitáculo. Posteriormente, se realizó un rastrillaje en la zona donde se descartó el arma, logrando hallar una pistola calibre 22, semiautomática, con municiones en el cargador y la recámara, lista para disparar. Esta arma contaba, además, con un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en La Matanza.

Como consecuencia, el personal procedió a la aprehensión preventiva de Vera por los delitos de desobediencia y tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, así como al secuestro de la pistola. Intervino la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. (25-08-25).