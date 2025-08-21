(Entrevista en LA DORREGO) Luis Amuchastegui, segundo candidato de Fuerza Patria: “Somos muy bien recibidos por los vecinos”

El segundo candidato a concejal de Fuerza Patria, el docente Luis Amuchastegui, dijo que, si bien venía trabajando con este grupo político, es la primera vez que integra una lista partidaria.

Destacó que lleva tiempo escuchando a los vecinos y trabajando para la comunidad desde los lugares que ha ocupado. “Las intenciones, el compromiso, lo que me moviliza, es igual, no ha cambiado para nada. Nunca lo hice por un lugar”, subrayó.

Mencionó por LA DORREGO que está comprometido un cien por ciento con esta nueva responsabilidad, como hace con el resto de las cuestiones en las que se involucra.

Dijo que, en el marco de la campaña, tanto él como el resto de los integrantes de la lista están hablando con los vecinos para escuchar sus problemáticas y tratar de buscar soluciones.

Consultado sobre cómo es la recepción de la gente en las visitas domiciliarias, respondió: “Hemos tenido recepciones realmente positivas en todos los lugares a los que hemos ido. Creo que vamos por la tercera recorrida por el distrito y todos nos responden de una manera excelente”.

Escuchá la nota:

