Con la presencia del primer candidato seccional Oscar Liberman, será presentada este jueves la lista local de LLA

Con la visita de Oscar Liberman, primer candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral, será presentada hoy jueves la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares en nuestro distrito.

Será a las 18, en el salón ubicado en Lequerica 934.

La nómina

Concejales titulares, Tomás del Valle, Rosana Cabarcos, Pablo Santo (Oriente), Simonetta Poggio Sosa, Junior Arribas y Silvana Nomdedeu; suplentes, Matías García Hollender, Sofía Cifarelli, Gonzalo García Loizaga y Rosa López. Consejeros escolares titulares, Fabián Abdala y Claudia Abraham; suplentes, Germán Hengenreider y Graciela Souza como suplentes. (21-08-25).