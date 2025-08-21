Juegos Bonaerenses: Dorrego es sede de la etapa regional de handball

Deportes de la comuna informó que Coronel Dorrego es sede de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2025 en la disciplina Handball en todas sus categorías, femeninas y masculinas. Según explicó Rubén Bilbao, director de Deportes de la comuna, recibirán en el Polideportivo a equipos representantes de los municipios de Benito Juárez, Laprida, Coronel Pringles, San Cayetano, Gonzáles Chaves y Tres Arroyos.

El cronograma es el siguiente:

Hoy Jueves 21-8: Handball sub 14 masculino y femenino.

25-8: Handball sub 16 masculino y femenino.

26-8: Handball sub 18 femenino.

27-8: Handball sub 18 masculino

Bilbao invitó a todos los vecinos a alentar a nuestros deportistas locales. La entrada es libre y gratuita.

Cronograma De Partidos de hoy jueves

10hs: Dorrego – Tres Arroyos ( Masculino )

11hs: Pringles – Juarez ( Masculino )

12hs: Tres Arroyos – Pringles ( Femenino )

13hs: Dorrego – Juarez ( Femenino )

15hs: Final Masculino

16hs: Final Femenino (21-08-25).