Política

La oposición no logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia para Bahía

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

En una maratónica sesión, la oposición no logró reunir los dos tercios de los votos para tratar el tema y por ahora sigue vigente el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales.

La iniciativa relacionada con nuestra ciudad fue impulsada en marzo pasado por senadores bonaerenses del PJ y la UCR y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

Tras no lograr ir a esa votación, el diputado Germán Martínez (presidente del bloque peronista) anunció que no estaban los votos para aprobar los dos puntos restantes y se levantó la sesión. De esta manera, la emergencia para Bahía y Rosales fue enviada para su tratamiento en comisiones, con lo cual su resolución quedó con fecha incierta.

La votación fue de 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, por lo que no se alcanzaron los dos tercios necesarios para revertir el veto de Javier Milei.

Cuatro horas antes, con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la oposición sí pudo revertir el veto y confirmó la media sanción de la ley de emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Cerca de la medianoche, los legisladores convirtieron en ley el reparto de los ATN, un proyecto que impulsaron los mandatarios provinciales y modificaron un cambio normativo en la comisión que investiga el caso $Libra. (21-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Luis Amuchastegui, segundo candidato de Fuerza Patria: “Somos muy bien recibidos por los vecinos”

Con la presencia del primer candidato seccional Oscar Liberman, será presentada este jueves la lista local de LLA

Diputados aprobó el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Discapacidad

“No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan”, dijo la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior