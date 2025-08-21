La oposición no logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia para Bahía

En una maratónica sesión, la oposición no logró reunir los dos tercios de los votos para tratar el tema y por ahora sigue vigente el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales.

La iniciativa relacionada con nuestra ciudad fue impulsada en marzo pasado por senadores bonaerenses del PJ y la UCR y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

Tras no lograr ir a esa votación, el diputado Germán Martínez (presidente del bloque peronista) anunció que no estaban los votos para aprobar los dos puntos restantes y se levantó la sesión. De esta manera, la emergencia para Bahía y Rosales fue enviada para su tratamiento en comisiones, con lo cual su resolución quedó con fecha incierta.

La votación fue de 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, por lo que no se alcanzaron los dos tercios necesarios para revertir el veto de Javier Milei.

Cuatro horas antes, con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la oposición sí pudo revertir el veto y confirmó la media sanción de la ley de emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Cerca de la medianoche, los legisladores convirtieron en ley el reparto de los ATN, un proyecto que impulsaron los mandatarios provinciales y modificaron un cambio normativo en la comisión que investiga el caso $Libra. (21-08-25).