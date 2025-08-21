Aprobaron el proyecto que modifica el huso horario en Argentina: cuánto tiempo habrá que atrasar los relojes

Sobre la medianoche del jueves, la Cámara de Diputados optó por darle media sanción al proyecto presentado por el legislador mendocino Julio Cobos que propone modificar el huso horario en la Argentina e implica retrasar una hora los relojes de todo el país para alcanzar un uso más eficiente de la energía eléctrica.

El proyecto, que obtuvo 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones, busca alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. Actualmente, la hora oficial está fijada en -03 GMT y con esta iniciativa se adoptaría el huso horario correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, como establece el Sistema Internacional de Husos Horarios.

En paralelo, el proyecto presentado por el diputado y ex vicepresidente también habilita la posibilidad de volver al huso de -03 GMT durante el verano, y luego retomar el fijado por la nueva reglamentación.

El proyecto con media sanción será girado al Senado, que terminará de definir si se aprueba o no esta iniciativa, o si le introducen algunas modificaciones al proyecto original del legislador mendocino.

Cobos explicó los motivos

“Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, argumentó el legislador a través de su cuenta oficial de X.

Cobos explicó que “Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5” y agregó: “Sin embargo usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”.

En Argentina, durante las últimas décadas, el huso horario se modificó por distintos motivos, uno de ellos fue la implementación del horario de verano para ahorrar energía, implementado sobre todo en períodos de crisis energética durante el siglo XX.

En paralelo, expertos señalaron que el huso horario actual puede generar inconvenientes y efectos negativos para la salud y el rendimiento físico, repercutiendo en el ánimo y la vida diaria, generando el denominado jet lag social.

Es válido recordar que en el país, en 2007, se aprobó la Ley 26.350, que implementó el sistema de horario de invierno y verano y alternaba entre -03 GMT y -02 GMT según la estación. La aplicación de la normativa quedó suspendida en 2009 y los cambios volvieron a depender de las decisiones del Gobierno de turno. (21-08-25).