(Entrevista en LA DORREGO) Emergencia en discapacidad / En nuestra ciudad también se marchó contra el veto presidencial

En consonancia con lo que ocurrió en otros lugares del país, en nuestra ciudad esta mañana también se realizó una marcha simbólica contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria estuvo a cargo de la Asociación Integral del Discapacitado (AID), entidad que administra el Taller Protegido Nueva.

Estuvieron presentes, entre otros, el intendente Juan Chalde, integrantes de su gabinete, concejales y operarios de la entidad.

“Queríamos hacer algo totalmente simbólico para visibilizar un poco lo que todo el país lo sabe. Se trata del rechazo de la misma sociedad que alguna vez le otorgó derechos a la discapacidad, hoy se los quite. Eso así de sencillo”, dijo a LA DORREGO Carlos Madera, presidente de la AID.

Añadió que la manifestación incluyó una vuelta por la plaza central, sitio de la convocatoria.

También agradeció la visibilización pública de la situación que realizan los medios de comunicación.

“La visibilización es una de las herramientas más poderosas, porque hay gente que está confundida. Hay gente que no sabe por qué se opone, en relación con estar a favor de lo que ha hecho el presidente Millei. A los que tengas dudas, los invitamos a todos, como hacemos siempre, a que vayan al taller, que nosotros les podemos explicar algunas cosas que realmente han cambiado para mal. Y no es que sea nada nuevo. Se nos está quitando derechos adquiridos. No es que estemos pidiendo cosas nuevas”, completó Madera.

Escuchá la nota:

20-08-25