Accidente de la combi de Rayitos: el informe del Hospital

Desde la Dirección del Hospital Municipal de nuestra ciudad emitieron un informe sobre al accidente ocurrido esta mañana con la combi perteneciente a la Casa Materno Infantil Rayitos.

“Se aclara que se atendieron en la guardia médica 13 pacientes menores de edad, de los cuales ninguno presentó heridas de gravedad. Además, fueron evaluados dos adultos, de los cuales uno quedó en observación para control evolutivo”, destacó el Ejecutivo en un comunicado. (20-08-25).