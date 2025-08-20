Tras el accidente de la combi de Rayitos, la Municipalidad aclaró que no hubo heridos de gravedad

La Municipalidad llevó tranquilidad a la comunidad respecto al accidente registrado hoy miércoles a la mañana con la combi de la Casa Materno Infantil Rayitos.

Según la información oficial, tanto los niños como el personal responsable fueron trasladados al Hospital Municipal para una evaluación médica.

Cada familia recibió un informe médico individual y se señaló que no hubo heridos de gravedad.

Aún se esperan los resultados de las evaluaciones y, una vez culminadas, se emitirá un informe desde el Hospital. (20-08-25).