Robaron en la escuela 19: “Da mucha indignación”

La directora de la escuela 19 de nuestra ciudad, María Marta Dalesandro, confirmó por LA DORREGO que la institución fue víctima de un robo. “Recién acabo de salir de la comisaría. Nos robaron en la escuela, nos entraron, nos forzaron y rompieron puertas, nos robaron computadoras, dinero de cooperadora, hicieron mucho daño”, dijo.

Dalesandro explicó que hace dos o tres meses ya habían sufrido un robo, aunque sin daños significativos. “Hace dos meses atrás nos habían entrado, nos habían robado, pero sin hacer daño. Se llevaron unos equipos; pero ahora nos robaron muchas más cosas”, señaló.

La directora agregó que están colaborando las inspectoras y la policía. “Hicieron muchísimo daño. Y es la escuela 19. Y sacrificio de mucho trabajo, de cooperadora, mucha indignación”, completó. (20-08-25).

