Diputados aprobó el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Discapacidad

La vigilia de familiares de personas con discapacidad comenzó anoche en Plaza de Mayo y hoy se trasladó al Congreso nacional

Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados logró este miércoles los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original de la Ley de Emergencia en Discapacidad, rechazando así el veto presidencial de Javier Milei.

Para que el veto quede rechazado definitivamente, el Senado ahora también tendrá que trabajar para conseguir en una próxima sesión los dos tercios de los votos que se requieren para insistir con la sanción de una ley.

El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal, Unión por la Patria (UxP) y el grueso de una decena de radicales. (20-08-25).

