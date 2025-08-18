El WhatsApp de los vecinos: “Apoyemos a nuestro Hospital Municipal”

“En los últimos tiempos, nuestro Hospital Municipal ha sido objeto de algunas críticas y cuestionamientos. Como parte de nuestra comunidad, creo que es fundamental reflexionar sobre este tema y reconocer la labor que se realiza en nuestras instalaciones de salud.

“Es cierto que, como en cualquier institución, pueden ocurrir errores puntuales de parte de los profesionales. Estas situaciones, aunque lamentables, no deben hacernos perder de vista el funcionamiento general del hospital. Es importante recordar que la atención sanitaria es un desafío constante y que el personal médico y administrativo trabaja arduamente para brindar el mejor servicio posible.

“Quiero compartir mi experiencia personal, ya que cada vez que he acudido al Hospital Municipal he recibido una atención amable, profesional y comprometida. He sido testigo del esfuerzo y dedicación de todos los trabajadores que, día a día, enfrentan situaciones complejas con el objetivo de cuidar de nuestra salud.

“Entiendo que hay vecinos que han tenido experiencias diferentes y que sus voces son legítimas. Es natural que en una comunidad haya diversas opiniones y puntos de vista; sin embargo, invito a todos a tener en cuenta que el trabajo en salud es un esfuerzo colectivo en el que todos somos parte. Hacer énfasis en un error individual no debería empañar el valioso trabajo que se realiza en su conjunto.

“En lugar de dividirnos, propongo que busquemos la manera de mejorar juntos. La retroalimentación constructiva puede ser una herramienta poderosa para contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestros servicios de salud.

“Sigamos apoyando a nuestro Hospital Municipal, reconociendo su labor y buscando siempre el diálogo para fortalecer lo que ya funciona bien. Juntos podemos construir una comunidad más unida y saludable”. (18-08-25).