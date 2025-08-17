El joven encontrado sin vida en las vías ferroviarias de Bahía Blanca había jugado en San Martín de nuestra ciudad

Un joven fue encontrado sin vida en la madrugada de este domingo en Bahía Blanca. El hallazgo ocurrió alrededor de las 00:30, cuando un móvil del Comando de Patrulla realizaba recorridas de prevención por la zona de vías férreas, a la altura de las calles México y Chile.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo presentaba signos de haber sido arrollado por una formación ferroviaria. En horas de la tarde se determinó que se trataba de Giuliano Colantuono, de 28 años, futbolista, que en la Liga dorreguense jugó en San Martín, en 2018.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras tareas para preservar pruebas y determinar las circunstancias del hecho. Además, se requirió la intervención de la DDI para avanzar con el proceso de identificación del fallecido.

La causa quedó en manos de la UFIJ N° 2, que investiga cómo se produjo la muerte y si hubo participación de terceros. (Con información de La Brújula 24 – Foto La Nueva.). (17-08-25).