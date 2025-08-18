Enduro Monte Hermoso: hay tiempo de anotarse hasta el 31 de agosto

Durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, la ciudad de Monte Hermoso volverá a ser escenario de uno de los eventos deportivos más convocantes de la región: el Enduro, que en su edición número 13 reunirá a más de 350 pilotos de distintos puntos del país y del exterior.

La competencia, que combina espectáculo y destreza con motores en el circuito de La Olla, junto al mar, contará este año con importantes novedades. Entre ellas se destacan un patio gastronómico renovado con propuestas gourmet, una zona de stands y expo con indumentaria, repuestos y merchandising oficial, y el “Hole Shot Challenge”, un reconocimiento especial al primer competidor en llegar a la curva inicial. También habrá un sector infantil con mini circuito de motos eléctricas y juegos, y un espacio de bienestar para los pilotos con hidratación, masajes y áreas de descanso.

El trazado de esta edición incorporará nuevos desafíos, con un recorrido dinámico pensado para pilotos profesionales y amateurs. Habrá 12 categorías para motos y 11 para cuatriciclos, y se espera la presencia de competidores internacionales que buscarán medirse con los mejores del país. La actividad podrá seguirse desde una pantalla gigante ubicada en boxes y a través de transmisión en vivo por streaming.

El domingo, tras la carrera, se desarrollará el “Enduro Fest”, un encuentro con música, entrega de premios y la participación de pilotos, equipos, familias y público en general. La entrada será libre y gratuita.

Las inscripciones con descuento están abiertas hasta el 31 de agosto. Para más información, consultas e inscripciones se puede visitar el canal oficial de YouTube “Enduro Monte Hermoso”, escribir a consultas@enduromontehermoso.com, o comunicarse con la oficina de turismo municipal. (Noticias Monte Hermoso). (18-08-25).