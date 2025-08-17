Fútbol de Liga: Ganó Monte y saca más ventaja
Se jugó la 19na. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.
Estos fueron los resultados:
Atlético 3 (Matías Martin, Franco Ortíz, Nicolás Lozano)
Villa Rosa 0
SUPA 2 (Yago Sabanés -2-, uno de penal;
Independiente 2 (Agustín Biragnet -2-)
Ferroviario 4 (Gianfranco Crisci -2-, Gonzalo Rupell, Francisco De Abajo)
Progreso 1 (Matías Izzi)
San Martín 2 (David Torres, Aron Masciale)
Porteño 1 (Tomás Ayestarán)
Ventana 1 (Fausto Heredia)
Suteryh 2 (Ciro Folasco, Yonathan Escobar)
POSICIONES: Monte, 46 puntos; Independiente, 38; Ferroviario y SUPA, 35; Porteño, 32; Villa Rosa, San Martín, 23; Suteryh, 16; Progreso, 10; Ventana, 8.
PRÓXIMA FECHA (Vigésima): Villa Rosa vs. Suteryh, Independiente vs. Ventana, Progreso vs. SUPA, Porteño vs. Ferroviario y Monte vs. San Martín. (17-08-25).