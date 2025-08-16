Tasa Vial: informe de CARBAP revela que Dorrego es uno de los distritos con los valores más bajos

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) presentó un mapa que revela un escenario heterogéneo en el cobro de la Tasa Vial en los municipios de la provincia de Buenos Aires —sin incluir al conurbano bonaerense— para el año 2025.

La diferencia de valores es notable: mientras en algunas jurisdicciones no se aplica el tributo, en otras la carga supera los $17.000 por hectárea al año.

De acuerdo con el relevamiento, los partidos marcados en color azul son aquellos que no cobran Tasa Vial.

En el extremo opuesto, en color rojo oscuro, figuran los municipios con las tasas más elevadas: más de $12.500 y hasta $17.321 por hectárea anuales. Entre ellos, se destacan Chivilcoy, Colón y Necochea, donde las entidades rurales advirtieron que los montos resultan excesivos en relación con la calidad y el mantenimiento de la red vial rural.

Tasas dispares en municipios rurales

Los tonos intermedios del mapa muestran una amplia gama de valores. En verde claro se agrupan aquellos distritos con tasas de hasta $2.000 por hectárea, como en sectores del centro y sudoeste provincial. El verde más intenso indica montos entre $2.000 y $3.500, presentes en municipios del sudeste y noreste. El amarillo y el naranja reflejan incrementos que oscilan entre $5.000 y $10.000 por hectárea, con predominio en el oeste y el norte bonaerense.

CARBAP remarcó que la Tasa Vial es un tributo municipal que debería destinarse al mantenimiento y mejora de los caminos rurales, esenciales para la salida de la producción agropecuaria y la circulación de transporte escolar y sanitario. Sin embargo, desde la entidad advirtió que en muchos distritos el estado de las vías no se condice con el nivel de la carga impositiva, lo que genera reclamos constantes de los productores.

Además, la confederación cuestionó la falta de criterios uniformes entre municipios, lo que provoca fuertes distorsiones competitivas. Un productor que opera en dos partidos vecinos puede llegar a pagar más del doble en uno respecto del otro, sin diferencias notables en la prestación del servicio.

La tasa vial, destinada a financiar el mantenimiento de 120.000 kilómetros de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires, presenta marcadas desigualdades entre municipios y está bajo la lupa por las irregularidades en su aplicación. Entre las críticas más frecuentes se destacan el deficiente estado de las vías, la vinculación de la tasa al valor de los granos y la carne, y la falta de transparencia en el uso de los fondos.

Tasa vial por municipio

1. Tasas más altas (rojo oscuro: $12.500 – $17.321/ha)

Chivilcoy

Colón

Necochea

Otros en rango alto: General Villegas, San Cayetano, Adolfo Alsina.

2. Nivel alto (rojo: $10.000 – $12.500/ha)

Rojas

Carlos Casares

Daireaux

Lincoln

3. Nivel medio-alto (naranja: $7.500 – $10.000/ha)

Pergamino

Tandil

Azul

Salliqueló

4. Nivel medio (amarillo: $5.000 – $7.500/ha)

Junín

Saladillo

Trenque Lauquen

9 de Julio

5. Nivel bajo (verde claro: hasta $3.500/ha)

Bolívar

Rauch

Coronel Dorrego

6. Sin tasa vial (azul)

Patagones

Villarino

Monte Hermoso

Algunos municipios del noreste bonaerense.

El mapa difundido por CARBAP busca visibilizar estas disparidades y servir de base para un debate sobre la equidad tributaria en el sector. Desde la entidad insistieron en que la transparencia en la aplicación de la Tasa Vial y la afectación directa de los fondos a la red de caminos rurales deben ser prioridades para los gobiernos municipales.

Con la campaña 2025 en marcha y en un contexto de costos crecientes, la presión fiscal municipal se suma a otros desafíos para la producción agropecuaria bonaerense, donde la competitividad no solo depende del clima o los precios internacionales, sino también de la geografía impositiva que impone cada distrito. (TN)