Nueva capacitación para los bomberos de la ciudad

Los bomberos voluntarios de nuestra ciudad realizaron este viernes una nueva jornada de capacitación. Consistió en una caminata por la vía hasta el denominado Puente de Fierro y practicaron técnicas de brecha.

De la actividad participaron tanto aspirantes a bomberos como integrantes del cuerpo activo. De esta manera, destacó la entidad, se refuerza el compromiso con la preparación y el trabajo en equipo que los caracteriza.

“Agradecemos a todos los presentes por el esfuerzo y la dedicación puesta en cada instancia de formación, fundamentales para brindar un mejor servicio a nuestra comunidad”, mencionó la institución. (16-08-25).

