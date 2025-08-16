Deportes

El Club Atlético Monte Hermoso celebró su 71º aniversario

El Club Atlético Monte Hermoso, una de las instituciones pioneras del vecino distrito, que reconoce como fecha de su fundación el 15 de agosto de 1954, celebró este viernes su 71° aniversario.

Con motivo de la celebración, que tuvo su festejo en el predio de la entidad social y deportiva, el intendente Hernán Arranz hizo público su saludo «a hinchas, simpatizantes, cuerpo técnico, jugadores, jugadoras, dirigentes y exdirigentes de esta emblemática institución deportiva, referente en fútbol, hockey y otras actividades que ha contribuido de manera invaluable al desarrollo deportivo, social y cultural de la comunidad.

Asociándose a esta conmemoración, el Museo Histórico municipal, en conjunto con el club, organizó un sorteo cuyo premio serán dos camisetas −una de hockey y otra de futbol− entre quienes compartan fotos o recuerdos vinculados con la institución deportiva.

Sobre los orígenes del Atlético, el Histórico ha reseñado que «antes de la fundación existían en Monte Hermoso diversos espacios donde se jugaba al fútbol: durante la década de 1930 existió una cancha en cercanías de la estancia El Recreo, donde peones rurales y aficionados hacían rodar la pelota jugando por el asado, y que en las dos décadas posteriores, sobre calle Los Fresnos también había una pequeña cancha donde se enfrentaban los de la loma y los del bajo, dando así lugar a los primeros clásicos de la costa». (Noticias Monte Hermoso). (16-08-25).

