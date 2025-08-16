Deportes
El puntero Monte recibirá este domingo a Villa Rosa
Atlético Monte Hermoso recibirá mañana domingo a Villa Rosa con el objetivo de extender su racha triunfal en el fútbol local.
Será el partido central de la 19na. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.
Estos son los partidos: Monte vs. Villa Rosa, San Martín vs. Porteño, Ferroviario vs. Progreso, SUPA vs. Independiente y Ventana vs. Suteryh.
POSICIONES: Monte, 43 puntos; Independiente, 37; SUPA, 34; Ferroviario y Porteño, 32; Villa Rosa, 23; San Martín, 20; Suteryh, 13; Progreso, 10; Ventana, 8. (16-08-25).