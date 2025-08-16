Se incendió un acoplado cerca de Oriente

Hoy sábado, alrededor de las 7 de la mañana, un camión que se dirigía a la planta de VITERRA, en Oriente, sufrió un incendio en su acoplado mientras transitaba por la ruta de ingreso a la vecina localidad.

Según informaron los colegas de La 100 de Oriente, el siniestro se originó en una de las cubiertas traseras del vehículo y, rápidamente, se expandió a otros sectores del acoplado. Ante la situación, el camionero logró desenganchar el acoplado a tiempo y realizó la llamada de emergencia a los Bomberos, que acudieron con rapidez al lugar del incidente.

Gracias a la intervención oportuna del equipo de Bomberos, se logró controlar y sofocar las llamas antes de que el fuego causara daños mayores. Además, el acoplado fue desplazado bajo la ruta, permitiendo así que la circulación en la zona se restableciera con normalidad.

Afortunadamente, no se reportaron heridos como resultado del incendio, aunque se recomendará a los conductores de la zona mantener precauciones adicionales en carretera. (16-08-25).