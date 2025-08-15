Se muda al Senado: Patricia Bullrich será candidata y dejará el ministerio de Seguridad

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo”, dijo este viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes compartiendo el momento en que estampó su firma como candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La titular de la cartera de seguridad era principal candidata a ocupar el lugar de primera candidata a la Cámara alta y la confirmación llegó con un par de días de anticipado al cierre de listas. “Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro. Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”, afirmó la actual ministra.

En este sentido, agregó: “Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

Bullrich buscará recaer en la Cámara alta donde espera Victoria Villarruel como presidenta del cuerpo y con quién tuvo enfrentamientos mediáticos en los últimos meses. El oficialismo puede ver aumentada una interna que se mantuvo entre el Senado y la Casa Rosada, ahora con referentes en las bancas.

Luego del recambio, la Cámara de Senadores deberá realizar la sesión preparatoria donde se designan las autoridades, ¿irá la actual ministra de seguridad por la silla de presidente provisional? actualmente el lugar lo ocupa el puntano Bartolomé Abdala pero la llegada de la funcionaria al Congreso rearmará el tablero de poder oficialista.

“No vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho. Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, sentenció. (15-08-25).