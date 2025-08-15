Autorizan a un vecino a vender mediante food truck, incluyendo alimentos aptos para celíacos

El Concejo Deliberante hizo lugar al pedido del vecino Mauricio Gustavo Ninni y lo autorizó a utilizar el espacio público para la venta con food truck, en todos el distrito, bajo la denominación Panetacc, por el plazo establecido en el certificado de habilitación expedido por la Dirección de Inspección y Seguridad, con el requisito de cumplir con las normativas vigentes en la materia.

La actividad incluye la venta de productos aptos para celíacos, es decir, sin TACC.

La autorización será efectiva solo con el cumplimiento de la reglamentación nacional, provincial y municipal aplicable.

El permiso es personal, intransferible, precario, revocable y sin derechos de exclusividad.

Por su parte, el autorizado asume la higiene, seguridad y control del emprendimiento, responsabilidad por daños y cuidado del medio ambiente y de los sitios públicos. (15-08-25).