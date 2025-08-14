La Región

“Milei le sacó 10 mil patrulleros a la Provincia”, aseguró el dorreguense Federico Montero

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el dorreguense Federico Montero, denunció que la desinversión del gobierno nacional tiene como consecuencia menos patrulleros, así como otros elementos para seguridad de los bonaerenses.

“Había un fondo de ley que el gobierno de (Javier) Milei arbitrariamente dijo que no lo iba a mandar más. Eso repercute y para que ustedes tengan una idea, serían 10.000 patrulleros que le sacó al ciudadano bonaerense, a toda la provincia de Buenos Aires; en cámaras, unas 30.000 que podríamos haber comprado y enviado a los municipios”, aseguró el funcionario, durante la entrega de patrulleros en Benito Juárez y González Chaves, junto con el jefe de gabinete, Carlos Bianco.

Montero agregó que la desinversión nacional “se suplió con un esfuerzo abismal de la provincia de Buenos Aires, con un gobernador comprometido e interesado en que los bonaerenses tengan seguridad”. (Fuente y foto La Brújula 24). (14-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La Liga de Comercio de Gonzales Chaves pide freno a nuevos supermercados chinos en la localidad

Avances en la petición por una dependencia de bomberos voluntarios en Sauce Grande

El gobierno avanzó con la reducción de la estructura del INTA

Chalde y el Fiscal de Estado hablaron sobre las ofertas de lotes en Marisol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior