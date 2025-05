Milei: “Los del PRO son fracasados que pelean el cuarto lugar”

Send an email

Con la euforia ya conocida durante la campaña 2023, el presidente Javier Milei sostuvo ayer que el PRO está compuesto por “fracasados que están peleando el cuarto lugar” en las elecciones porteñas y definió al postulante del peronismo Leandro Santoro como “Sanvaca”, porque, dijo, “siempre vivió de la teta del Estado”.

“Tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y prosperidad o al pasado, el modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos”, arengó Milei en el cierre de campaña del candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Adorni.

En su mensaje, Milei cargó contra el PRO, al que calificó como “la mierda del partido del Estado”, y destacó a los asistentes por ser, dijo, “almas libres que no se dejaron doblegar”.

Para Milei, los del PRO son “fracasados que están peleando el cuarto lugar” y definió a Santoro como “Sanvaca” porque “siempre vivió de la teta del Estado”.

Las denigrantes palabras que Milei dirigió al partido que lidera Mauricio Macri podrían tener un efecto destructor después de las elecciones porteñas, al dinamitar la posibilidad de una alianza entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas de ese distrito -que serán el 7 de septiembre- y de las nacionales, el 26 de octubre.

El ajuste

Desde el escenario que se montó en Recoleta, el mandatario sostuvo también que “cuando uno achica el Estado es devolverle el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando”.

“Por eso me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos, quieren que el ajuste caiga sobre ustedes”, sostuvo en referencia al PRO y el peronismo.

“Los orcos”

“Queda mucho por hacer, sacar un tercio de los argentinos de la pobreza, infinidad de reformas estructurales. Pero del otro lado están los orcos que quieren arruinar este esfuerzo, y no los vamos a dejar, vamos a ratificar el cambio en las urnas”, bramó el Presidente ante una multitud.

“Les pido que vayan a fiscalizar, que cuiden los votos, no dejen a los delincuentes apropiarse del Estado por una vía ilegítima. Les pido que lo apoyen a Manuel, porque Adorni es Milei”, cerró el jefe de Estado.

Milei cerró el acto en el Parque Mitre del barrio de Recoleta, hasta donde llegaron, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte del gabinete, así como organizaciones militantes como Las Fuerzas del Cielo, que conduce Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”. (15-05-25).