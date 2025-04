Send an email

(Entrevista en LA DORREGO) Ezequiel Dello Russo: “No esperaba los insultos de mis ex compañeros”

El arquero de Villa Rosa, Ezequiel Dello Russo, habló con el programa Radio Deportiva, que se emite por LA DORREGO, tras el partido del pasado domingo ante San Martín, con victoria de su equipo 1-0.

Describió al encuentro como una experiencia de sentimientos semi-amargos: «Fue una sensación rara, con momentos que me hicieron bien y otros que me dolieron, especialmente por los insultos, pero bueno, no pasa nada. Es fútbol».

Respecto a los insultos, Dello Russo admitió: «Por parte de la gente, un poco me lo esperaba. Por parte de los jugadores (de San Martín), no».

Habló sobre su salida de San Martín, club en el que se había desempeñado anteriormente y que es el clásico rival de Villa Rosa. «Me fui bien de San Martín. Por la situación de mi viejo tuve que dejar el año pasado, influyó en esa decisión, pero en general, la relación fue buena», explicó. Aunque muchos intuían que podría volver a jugar en el «santo», aclaró que esa posibilidad no se concretó y que, en su lugar, cruzó la vereda para jugar en Villa Rosa. «La gente quizás esperaba que volviera, pero no fue así. Es entendible (la reacción de sus hinchas)», dijo.

Sobre la reacción de sus excompañeros, el «1» manifestó que no esperaba el impacto que tuvo en ellos. «Me sorprendieron un poco las reacciones de los chicos, con los que siempre tuve una buena relación. Esas cosas chocan un poco. Por mi parte, no se rompió ninguna relación. Cada uno es dueño de sus sentimientos», reflexionó.

En cuanto al desarrollo del derby, reconoció que fue un partido con muchas roces y poca claridad en el juego. «Hubo pelea en el medio, estuvo peleado en la mitad de la cancha y pocas situaciones de gol», detalló.

