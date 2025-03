Diputados aprobó la emergencia económica, sanitaria y ambiental para Bahía Blanca

En su primera sesión ordinaria de este año, la Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción al proyecto de ley conjunto de los legisladores de la Sexta, que declara la emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana en la ciudad de Bahía Blanca, debido al fatídico temporal que sufrió la ciudad a principios de marzo, y que se llevó la vida de 16 personas, dejó miles de evacuados y generó destrozos en miles de hogares.

La propuesta lleva la firma de los diputados peronistas Maite Alvado y Alejandro Dichiara, de los radicales Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, de la libertaria Abigail Gómez, y de la parlamentaria del GEN, Natalia Dziakowski. Todos estos legisladores pertenecen a la región que el pasado 8 de marzo fue el epicentro de un fuerte temporal, que azotó principalmente a Bahía Blanca y municipios linderos.

En rigor, el proyecto de ley declara la emergencia en Bahía Blanca por los próximos 180 días, crea una Comisión Bicameral integrada con los diputados y senadores de la Sexta para atender las problemáticas municipales a través de la Legislatura, y propone una serie de exenciones impositivas para los habitantes de la ciudad que conduce el intendente peronista Federico Susbielles.

En concreto, entre las ayudas que expone la iniciativa que esta tarde obtuvo media sanción por Diputados, se encuentra el alivio fiscal para damnificados, suspensiones de desalojos y ejecuciones, creaciones de líneas de créditos accesibles, asistencia para jubilados y pensionados afectados, y medidas ambientales excepcionales.

Es que, el proyecto también contempla la creación de un Comité Temporal de Emergencia, que funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y del Estado municipal, el cual se encargará de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y voluminosos generados por la emergencia.

Además, se faculta al Ministerio de Ambiente bonaerense a requerir información sobre la operatividad y capacidad de las cooperativas, empresas y organizaciones involucradas en la gestión de residuos, con el fin de realizar medidas preventivas y anticipatorias.

En su intervención, la autora del proyecto de declaración de emergencia en Bahía Blanca, Maite Alvado, señaló que la iniciativa apunta a “remediar de forma inmediata” los efectos del temporal, pero que también busca poner el marco normativo para “trabajar sobre las cuestiones estructurales que la ciudad necesita”.

“Se habló del concepto de solidaridad, hay un consenso sobre la importancia de este valor en nuestra sociedad. A mi me gusta hablar de comunidad organizada, que permite una sociedad que permite superarse día a día y que anhela ser más justa e igualitaria. Eso se vio en Bahía Blanca”, esbozó Alvado.

Durante su alocución, la diputada camporista cargó, sin nombrarlo, contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y su política de obra pública cero. “Es necesaria una inversión y me pregunto qué harán quienes defienden y se ríen del corte de cuajo de la obra pública, cuando están en el medio las vidas de nuestros vecinos y vecinas. Evitar estas tragedias es difícil, pero si no abordamos este tema con seriedad y con profundidad, es muy probable que las gente no nos lo perdone”, alertó.

Asimismo, Alvado cuestionó a la gestión de Milei en lo que respecta al cambio climático, teniendo en cuenta que en más de una ocasión el Jefe de Estado se mostró en contra de ese concepto ambientalista. “Por legislaciones y tratados internacionales, hay una responsabilidad del Estado de hacer frente a estas cuestiones. Ojalá aquellas personas que niegan esta cuestión, por una voluntad política deliberada de entregar los recursos naturales, puedan tener una reflexión, porque caerán sobre sí otras muertes”, fustigó.

Una por una, las medidas fiscales de la declaración de emergencia en Bahía Blanca

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto de emergencia en Bahía Blanca, es la exención de impuestos para aquellos afectados por las inundaciones. Según la propuesta, se suspende el pago de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario 2025 para los contribuyentes titulares de inmuebles en la ciudad cabecera de la Sexta.

En el caso de los inmuebles dañados por el evento climático, se establece la exención total de la cuota correspondiente al ejercicio fiscal 2025. De igual manera, los propietarios de vehículos radicados en la ciudad podrán acceder a una exención similar en el Impuesto a los Automotores, si sus autos fueron afectados por las inundaciones.

En cuanto a las personas cuyos hogares fueron dañados, el proyecto suspende por 90 días los procesos administrativos y judiciales, como embargos y desalojos por falta de pago de alquileres, con el fin de garantizar la estabilidad de las familias que aún enfrentan dificultades debido a los daños sufridos. Además, propone un régimen de facilidades de pago para aquellos que deben impuestos y que fueron afectados por la catástrofe.

Asimismo, el proyecto incluye medidas para asistir a los jubilados y pensionados de Bahía Blanca que se vieron perjudicados por el fenómeno climático, incluyendo la utilización de fondos provenientes de las rentas generales del Instituto de Previsión Social (IPS).

Las voces de los diputados sobre el temporal en Bahía Blanca

Dziakowski resaltó la ayuda de todos los partidos políticos para con Bahía Blanca

La diputada bahiense, Natalia Dziakowski, deslizó que el proyecto del cual es firmante sucedió a través de un trabajo en conjunto con la mayoría de espacios políticos de la Legislatura bonaerense, y recordó la “unión” que hubo en Bahía Blanca apenas sucedió el temporal. “Me crucé con gente de diferentes espacios cocinando viandas y descargando camiones, eso pocas veces lo he visto”, aseguró.

“Fueron momentos difíciles, sobre todo para los que nacimos y nos criamos en la ciudad. Hay obras e infraestructura que faltan y entiendo que es prioridad tanto en Provincia y en Nación. Quiero destacar los aportes de ambas gestiones, los créditos del Banco Provincia y los subsidios no reembolsables que anunció el Banco Nación y espero que lo concreten pronto”, lanzó Dziakowski.

En esta sentido, la legisladora del GEN valoró el trabajo del intendente de Bahía Blanca para que el 85% de las escuelas ya estén abiertas, y festejó que las dos localidades más afectadas por el temporal, Cerri e Ingeniero White, serán las que más fondos reciban. “Desde el día uno, los bahienses estamos a disposición del otro”, celebró.

Dichiara celebró la media sanción de la emergencia en Bahía Blanca

Apenas recibió media sanción, el diputado peronista Alejandro Dichiara celebró el avance legislativo de la declaración de emergencia en Bahía Blanca y recordó cómo vivió aquel temporal. “Cuando en los primeros días de marzo empezábamos a ver por televisión, o escuchar por familiares la nueva tragedia climatológica, automáticamente cada uno de los legisladores de esta cámara nos empezamos a preocupar con esta nueva desgracia”, rememoró.

“A cada uno se nos ocurrieron acciones para acompañar y nos empezamos a autoconvocar y pensamos que la mejor manera de acompañar es estando todos juntos. Decidimos trabajar en una mesa y conjuntamente con el Ejecutivo provincial ver como podíamos dar una mano, fue así como salió este proyecto”, dispuso el extitular de Diputados.

Asimismo, el exintendente de Monte Hermoso valoró el trabajo del alcalde bahiense, Federico Susbielles, que participó de los operativos por el temporal y anunció una serie de medidas económicas para paliar los daños. “Esto sirve para la importancia de mostrar un Estado presente y eficiente, ante los negacionistas de que tiene que desaparecer. Serán fundamentales herramientas como rutas, puentes, viviendas, seguramente con la presencia del Banco Provincia y el Banco Nación”, cerró.

Malaisi alertó sobre la situación educacional en Bahía Blanca tras el temporal

Por su parte, la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Belén Malaisi, utilizó su intervención en la Cámara baja para alertar sobre la situación educacional en Bahía Blanca tras el temporal, ya que recién esta semana los jardines de niños y las escuelas bahienses retomaron sus actividades.

“La situación de Bahía Blanca nos sigue golpeando. En el ámbito educativo, muchos de los bahienses han perdido su hogar y la situación no solo azotó a los niños y niñas sino también a los docentes. Es un momento de mucha reflexión, donde muchas escuelas están volviendo a la normalidad, pero otras no”, declaró Malaisi.

En la misma línea, la oriunda de San Andrés de Giles pidió que la Ley de Educación bonaerense (N° 13.688) ponga en valor los aprendizajes ambientales, debido a la importancia de hablar de cambio climático, como así también emocionales. “Habitar una institución educativo significa también acompañamiento emocional. Tenemos que seguir legislando para garantizar que desde los niveles obligatorios se transite esta consciencia que se vuelca luego en el hacer dentro del entorno inmediato”, sentenció.

Balbín destacó la “solidaridad del pueblo argentino” con Bahía Blanca

El diputado del radicalismo y uno de los autores del proyecto sobre Bahía Blanca, Emiliano Balbín, enalteció la “solidaridad del pueblo argentino” para con las ciudades devastadas por el temporal, y subrayó la importancia de reconocer “la mancomunión de fuerzas”

“Lo que vivimos en estos 20 días en la política, la sociedad, el deporte y los artistas dio una muestra de esa solidaridad. El agua se va pero deja muchas marcas, nos parece importantísimo lo que viene después, que es la reconstrucción y encontrar las salidas para que la ciudad tenga otra fortaleza ante una situación climática similar”, señaló Balbín.

Bugallo valoró que los diputados “dejaron de lado la grieta” por Bahía Blanca

El legislador lilito, Luciano Bugallo, valoró que los diputados de todos los colores políticos “dejaron de lado la grieta y los relatos” para impulsar este proyecto de declaración de emergencia en Bahía Blanca. “Celebro que la mayoría de la Cámara esté alineada en este sentido, pese a las diferencias políticas e ideológicas”, destacó.

“En nuestro caso particular, nos pusimos en contacto con el exsenador Andrés de Leo. Asimismo, nuestro bloque puso el ojo en los caminos rurales, donde prácticamente no se puede acceder a viviendas y a unidades productiva, por lo cual pedimos también no dejar de lado distritos que hoy no están siendo contemplados como Villarino, Puan o Tornquist”, cuestionó el nacido en General Arenales. (Diputados Bonaerenses). (29-03-25).