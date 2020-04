Sin paseos recreativos en CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe : sólo lo evaluarán pequeñas localidades

El Gobierno porteño anunció que no permitirá que niños, niñas y adultos salgan durante una hora por día. Lo hizo en un comunicado conjunto con los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe , es decir, los distritos más poblados que, en función de la cantidad de gente que habita sus principales ciudades, no habilitarán las salidas. “Es demasiado riesgoso”, indicaron autoridades porteñas muy cercanas a Horacio Rodríguez Larreta. Luego de un día de evaluación de la medida que había planteado el presidente Alberto Fernández, pero cuya implementación delegó en los gobiernos provinciales, en la gestión PRO ganó la idea de no habilitar ningún tipo de salida de este tipo en un distrito tan poblado. Había quienes proponían algún tipo de esquema con muchas restricciones, pero -según señalaban fuentes del Gobierno porteño- se optó por mantener la cuarentena tal y como está.

La principal objeción que señalaron los distintos funcionarios que consultó este diario es la imposibilidad de que controlar cómo se cumple esa medida. “No podés poner a la Policía de la Ciudad a fiscalizar si cada uno sale una hora. Es imposible”, señalaban en la sede de Parque Patricios. Además, indicaron que iba a ser peor si Larreta habilitaba esa hora de salida a no más de 500 metros del hogar y luego tenía que dar marcha atrás.

El jefe de Gobierno no pasa su mejor momento: tuvo ya que revertir la restricción para adultos mayores para salir de su casa so pena de multas, lo cual lo golpeó en una de sus bases electorales. Además, acaba de atravesar la renuncia de dos funcionarios por presuntos sobreprecios en la compra de barbijos y la contratación de hoteles, lo que lo llevó a tener fricciones con los seguidores de Elisa Carrió. Los reacomodamientos del gabinete porteño incluyeron que el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, perdiera un funcionario propio y que fuera reemplazado por Roberto Gigante, alguien que viene del riñón de Larreta.

En ese contexto, a Larreta los sorprendió el anuncio de Alberto Fernández de la posibilidad de salir una hora por día. Convocó el mismo sábado a su gabinete a una reunión virtual en la que comenzaron a analizar qué hacer con esa decisión. El vicejefe Diego Santilli salió esa misma noche a aclararle a la población porteña que no estaba permitido salir: “Nos vamos a tomar el día para leer el decreto, ver lo que el Presidente ha establecido y coordinar con las autoridades sanitarias”.

Durante el domingo, tuvieron reuniones con autoridades sanitarias para analizar la factibilidad de la medida. Además, analizaron el texto del DNU, que dejaba en las autoridades locales la aplicación de esa hora de salida o no. Todos los funcionarios porteños que consultó este diario a lo largo del domingo advirtieron que Larreta se inclinaba hacia un rechazo total a la medida. También adelantaron que estaban en conversación con otros gobiernos.

Esto se pudo ver, finalmente, en el comunicado conjunto que sacaron con otras tres provincias: las que gobiernan Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe). En el comunicado oficial, indicaron: “En cumplimiento de lo anunciado en el día ayer por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para esta nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cada Provincia debe determinar la habilitación de las nuevas actividades permitidas

según la situación epidemiológica y demográfica”.

“Cada Provincia procedió a diferenciar, según las localidades y sus características, la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimientode una hora. En aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensuen con las autoridades municipales”, señalaron, sobre todo, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

“Mientras que, en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones”, indicaron. Esto quiere decir que las grandes ciudades permanecerán sin cambios.

“Esta decisión fue tomada en consulta con el Gobierno Nacional.

No obstante, se seguirá analizando la evolución de la tasa de contagios y, de ser ésta favorable, se evaluarán las diferentes alternativas que podrían permitir la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas”, indicaron los gobernadores y el jefe de Gobierno.

El comunicado completo de CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

En cumplimiento de lo anunciado en el día ayer por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para esta nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cada Provincia debe determinar la habilitación de las nuevas actividades permitidas según la situación epidemiológica y demográfica.

A tal efecto, cada Provincia procedió a diferenciar, según las localidades y sus características, la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimiento de una hora. En aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensuen con las autoridades municipales.

Mientras que, en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones. Esta decisión fue tomada en consulta con el Gobierno Nacional.

No obstante, se seguirá analizando la evolución de la tasa de contagios y, de ser ésta favorable, se evaluarán las diferentes alternativas que podrían permitir la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas. Estas decisiones se consensuarán con los respectivos intendentes municipales de cada uno de los respectivos territorios. (Página 12).