Diputados convirtió en ley la reforma impositiva de Kicillof

“No estamos contentos con esta ley. La que presentó el gobernador era mejor”, aseguró el senador del Frente de Todos (FdT), Gervasio Bozzano, jefe del bloque, antes de cerrar la votación unánime (45 votos a favor, y ninguno en contra). Minutos después, la Cámara de Diputados sancionó la ley impositiva 2020, con las modificaciones acordadas en el Senado. De esta manera, la provincia de Buenos Aires tiene finalmente una norma fiscal impositiva acorde a la ley de Emergencias sancionada semanas atrás. En línea con lo expresado por Bozzano en la cámara, Axel Kicillof luego tuiteó: “En el Senado, con mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos”. Y agregó: “Seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la provincia”.

Los diputados macristas acicatearon al oficialismo con chicanas al gobierno nacional por el supuesto “impuestazo” de la ley de Solidaridad y el supuesto congelamiento de las jubilaciones, para defender las modificaciones al proyecto inicial. En su hilo de tuits, el gobernador denunció: “Nos acusaron de querer hacer un ‘impuestazo’, nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas”.

Nosotros planteamos la necesidad de que el pueblo se entere y de hacer modificaciones”, señaló el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, apenas comenzó con su turno en las intervenciones. Las trabas que habían planteado los opositores fueron retocadas por los representantes del FdT, como el Impuesto Inmobiliario, que ya había llegado modificado en el proyecto que envió el gobernador. El otro punto sobre el que habían puesto reparos era el de las alicuptas a Ingresos Brutos en las explotaciones portuarias, finalmente reducidas en un cincuenta por ciento. “En esta no podemos sostener privilegios. La mirada tiene que estar en los que menos tienen”, apuntó Bozzano al finalizar su intervención. La votación finalmente fue unánime, sin defensa ni argumentación de los votos.

La jornada había comenzado temprano en la cámara de Diputados. Cerca de las once se votó un cuarto intermedio y pasadas las 14 se dio inicio a la sesión, con un quórum holgado. El proyecto que ingresó por la Cámara baja ya contenía las modificaciones que había hecho Kicillof luego de reunirse con intendentes y con sectores del agro. Sin embargo, los diputados del macrismo y sus aliados presentaron quejas. Y votaron a favor de la ley en general pero objetaron seis artículos, entre los que estaban el Inmobliario Urbano y el portuario.

El bloque de Juntos por el Cambio logró imponer algunas modificaciones, como el alcance del aumento en el Impuesto Inmobiliario urbano. La cantidad de partidas a las que abarca la suba del 75% se redujo de 2.600.000 a 700.000. Además, el beneficio de un descuento por abonar el impuesto en un solo pago pasará del 20% a un 25%. Por otra parte, el aumento de los ingresos brutos para la fabricación de medicamentos quedará en el 1,5%, mientras Kicillof buscaba llevarlo al 3,5%. Similar fue la situación con los ingresos brutos para los servicios profesionales, que se mantendrán en 3,5% en vez de aumentar a un 4,5%, como pretendía el gobierno bonaerense. Se bajó de 3 a 2 % la alúota de Ingresos Brutos a los operadores de TV por cable y se redujo la de elaboración de vinos del 5 al 4 %, entre otros cambios. La necesidad de los intendentes, fundamentalmente de los radicales, también fue una divisoria de aguas para que la oposición cambiara en parte su postura: si el Estado no recauda, a ellos tampoco les llega el dinero que baja hacia los municipios.

La ajetreada negociación comenzó en el mismo momento en el que JpC discutía el liderazgo que dejó la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al tomarse vacaciones en medio del debate de la ley. En la primera sesión extraordinaria en la que se intentó tratar el proyecto, los macristas y radicales no dieron quórum, montando una escena que encabezó el intendente de Vicente López, Jorge Macri. El acting de JpC mostró que no iban a dejar pasar la oportunidad de meter el palo en la rueda, a pesar de haber aceptado al votar la ley que declaró la emergencia que en la provincia de Buenos Ares existía una situación de urgente abordaje.

El principio que rige la norma que envió Kicillof está centrado en que paguen más los que más tienen, en sintonía con el planteo nacional del presidente Alberto Fernández. Por ello en el debate en Diputados se escuchó decir al jefe del bloque del FdT, Facundo Tignanelli, que no había que asustarse “si dicen que representas intereses. Nosotros representamos intereses y los defendemos y ustedes también”. Fue en respuesta a su par de JpC, Maximiliano Abad, que había señalado que estaba enojado porque “dicen que representamos a los ricos”.

La expectativa de los diputados oficialistas estaba puesta en la posición de los legisladores opositores, y en cuánta gestualidad pondrían en su rechazo a la ley, sabiendo que luego se ocuparían sus colegas del Senado de realizar los cambios. A pesar del rápido tratamiento del proyecto y de la aprobación en general, los diputados macristas y aliados pusieron sus objeciones sobre los artículos 6, 20, 22, 25, 27 y 100. Fue un anticipo de lo que iban a discutir los senadores del bloque opositor, fundamentalmente el impuesto de Ingresos Brutos a la actividad portuaria, que se llevó gran parte de los minutos que tenía cada legislador para hablar.

El diputado vidalista Santiago Passaglia llegó a leer incluso un comunicado de la Federación Marítima que conduce el ex secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid, en el que el gremio advirtió por los puestos de trabajo que podrían perderse si el aumento se concretara. “Aquellos que levanten la mano a favor serán cómplices de dejar en la calle a miles de compañeros”, señaló el diputado, utilizando una retórica más reconocida en el peronismo.

Una vez en el Senado, se prorrogó un cuarto intermedio sin horario para volver a la sesión. En ese lapso se reunió la comisión de Labor Parlamentaria, donde se negociaron los artículos en los que había diferencias. Una vez finalizado el cónclave se retiraron al anexo para dar los toques finales a los cambios y organizar las intervenciones en el recinto.

Costa marcó la posición de JpC al señalar que “la defensa alocada del pobrismo hace que cada vez haya menos pobres, porque no se les puede pagar”, aludiendo a la supuesta presión impositiva a la que se somete a los sectores que pueden dar trabajo. El jefe del bloque del macrismo y aliados intentó bajar el tono al apuntar que la ley “no era un impuestazo”, como habían señalado otros opositores, pero aclaró que se traba de una “desmesura” de parte del oficialismo. Por su parte Bozzano recordó que “lo que se va a recaudar, así como está la ley, no llega a cubrir lo que hay que pagar en enero de la deuda que nos dejó Vidal”.

Para el final quedó la sesión en Diputados, que en cinco minutos liquidó la votación a favor de la aprobación de la ley. Después, los legisladores se quedaron a fundamentar su voto. Y a seguir con las chicanas de ida y vuelta. (Página 12).