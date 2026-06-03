Tras el temporal, Monte Hermoso define el futuro de su rambla costera

El secretario de Obras Públicas de Monte Hermoso, Marcos Fernández, confirmó que el municipio evalúa alternativas para la reconstrucción del frente costero luego de la ciclogénesis que afectó gravemente a la localidad. Mientras avanzan los estudios técnicos, la prioridad será garantizar la accesibilidad a la playa para la próxima temporada de verano y reparar las defensas costeras dañadas.

Fernández explicó que el debate sobre la continuidad de la rambla de madera o su reemplazo por otra estructura volvió a instalarse tras el temporal. Según indicó, el objetivo histórico de las obras ejecutadas en el sector no se relacionó únicamente con el material utilizado, sino con el concepto de defensa costera.

“En realidad cuando uno habla de la rambla de madera o rambla de hormigón, la cual nosotros hemos empezado a reemplazar entre Costanera, entre Alfonsín y Favaloro, en realidad lo que nosotros hacemos, más allá del material, que por supuesto una cosa es madera y otra cosa es el hormigón, nosotros lo que hicimos es una defensa costera transparente”, señaló al programa Frente a Cano, que se emite por Radios Altos de Bahía Blanca.

El funcionario sostuvo que las estructuras abiertas permiten el movimiento natural de la arena y reducen los procesos erosivos. “Los murallones costeros generan una erosión inducida que te lava toda la playa haciendo que la arena se vaya hacia el fondo del mar”, afirmó. En contraposición, indicó que las estructuras blandas tienen como finalidad favorecer la acumulación de arena debajo de ellas y amortiguar el impacto del mar sobre la playa.

Fernández recordó que el municipio incorporó una protección costera mediante geotextil en un amplio tramo del frente marítimo. “Es como si fuese un tejido, como una media sombra que va acumulando arena y se va haciendo todo un frontón, que es en definitiva el que hizo la defensa dentro de lo que pudo”, explicó.

Según detalló, esa infraestructura permitió evitar daños mayores sobre la avenida costera. “Todo el paquete de pavimentación que se hizo, protegido por todo el frente costero que se hizo respecto al geotextil, bueno, ese geotextil bancó la situación y no permitió que se llevara toda la calle, como en otras oportunidades”, expresó.

Respecto de la rambla de madera, Fernández reconoció que la estructura sufrió el impacto directo del fenómeno meteorológico. “La Costanera de madera, una estructura blanda, recibió el impacto y es lo que en estos días se está evaluando cómo darle continuidad a nuestro frente”, indicó.

El secretario explicó que el municipio trabaja junto a especialistas para determinar qué ocurrió y definir los pasos a seguir. “Estamos estudiando qué es lo que sucedió, porque fue obviamente un evento extraordinario, como lo llaman los científicos”, afirmó.

Además, recordó que existía un proyecto de tres módulos para la renovación integral del sector costero. El tercer módulo contemplaba el reemplazo de la rambla de madera por una estructura de hormigón con pilotes y vigas que mantuviera el concepto de transparencia y circulación de arena. Sin embargo, la obra quedó inconclusa.

“Arrancamos el tercer módulo, lo arrancamos, desde Alfonsín hasta Favaloro hicimos una cuadra, bueno, después pasó lo que pasó que todos sabemos y no hemos podido avanzar en ese tipo de obras”, manifestó.

En cuanto a las tareas inmediatas, confirmó que el municipio avanza con el retiro de las estructuras dañadas. “El frente costero en esta etapa está en desarme total, porque quedó prácticamente inutilizado”, aseguró.

También precisó que el sector más afectado comprende unos 800 metros de costa. “De Pedro Mendoza hasta Chaco, nos destruyó todo, se llevó puesto todo”, señaló.

La prioridad municipal será restablecer los accesos a la playa antes del inicio de la temporada estival. “Lo que vamos a hacer son accesos rampantes a la playa de cara al verano”, indicó.

Fernández remarcó que la accesibilidad urbana deberá estar garantizada para fines de noviembre. “La accesibilidad urbana de cara al 30 de noviembre tiene que estar garantizada porque todo el mundo va a querer volver a entrar a la playa”, sostuvo.

Por último, confirmó que el municipio también reparará las defensas costeras afectadas por el temporal. “Se repone todo el frente del geotextil que se rompió, que son unos cuatro metros y una inversión sumamente importante”, concluyó. (03-06-26).