Se escuchará con fuerza otro grito de Ni Una Menos” en todo el país

El colectivo Ni Una Menos brindó este lunes una conferencia de prensa para convocar a la movilización de hoy miércoles 3 de Junio a las 17 frente al Congreso de la Nación, bajo el lema “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!”. Si bien la marcha fue decidida en asamblea hace una semana, “ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba”, explicaron voceras de la organización.

“Nos pareció que es importante dar un mensaje trasversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina, bajo este Gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco. Eso es lo que estamos viendo”, señalaron las integrantes de Ni Una Menos.

Lejos de que el crimen de Agostina sea un caso aislado, en el país se registra “un femicidio cada 31 horas”, en un contexto donde “la complicidad del Poder Ejecutivo es total”, observó el movimiento feminista, y advirtió en ese sentido: “El Gobierno nacional ajustador y represor sigue difundiendo el odio a las mujeres y disidencias mientras nos empobrece”.

“Desidia organizada desde el Estado”

“Nosotras hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Poder Judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requería, un Poder que además cuando tiene que exponer un fiscal (Raúl Garzón) para explicar cómo fue la búsqueda y hallazgo del cuerpo termina usando ese momento, donde podría haberle hablado al pueblo con una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, para felicitar a un perro”, agregó el movimiento feminista.

“Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular. A esas condiciones, el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda aún cuando es una menor de 14 años. Queda claro que estas vidas para el poder judicial no importan”, denunció Ni Una Menos.

Con la postura del fiscal Garzón “se pone una vez más la sospecha sobre la víctima”, con un “mecanismo racista, clasista y sexista de culparnos, señalarnos y hacernos sospechosas”, analizaron las integrantes del colectivo, y agregaron: “Buscar en nuestras vidas el ‘algo habrá hecho’ se reedita y amplifica en los medios”.

Sin embargo, plantearon las activistas este lunes, “que quede claro que estas vidas que el Gobierno nacional ha declarado como enemigas, como descartables y devaluadas, están organizadas, y que es gracias a la militancia feminista que el fiscal Raúl Garzón quedó expuesto en su misoginia y clasismo, mientras elogiaba morbosamente la tarea de los perros en la búsqueda”.

También “es gracias a la militancia feminista que hay otra sensibilidad en el pueblo construida en estos años de lucha. Es gracias a las docentes de Agostina que difundieron la importancia de la educación sexual en las escuelas y cómo afecta de manera concreta el ajuste a las políticas públicas contra las violencias de género en cada lugar”.

En este contexto, “reclamamos al Gobierno que deje de tratarnos como material descartable, que deje de negar la figura de femicidio, que se dejen de desmantelar las políticas de prevención y abordaje de las violencias y sobre todas las cosas queremos decirles a todos los que nos están mirando que es muy importante que este miércoles nos encontremos todos y todas en el Congreso para decir Ni Una Menos, para decir que no nos vamos a callar y para decir que no queremos vivir en un país donde la vida de las pibas sea descartable y donde se use el Estado para perseguir y para estigmatizar al colectivo de mujeres”.

“La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio en la manifestación Ni Una Menos. ¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. ¡Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan!“, concluyó la convocatoria.

Contra el proyecto de denuncias falsas

La movilización de este miércoles, añadieron las voceras de Ni Una Menos, también se expresa “en contra del proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada, porque este proyecto, así como el desmantelamiento de la ESI y el resto de las políticas de este Gobierno en contra de las mujeres, forma parte de una pedagogía, de una forma de hacer política que quiere meter presas a las compañeras”.

Ese sistema “que metió presa a Cristina y que encarceló a compañeras por tirar caca de perro en una vereda” no actúa de la misma forma con los perpetradores de la violencia: “al femicida de Agostina, que sobraban las pruebas para tenerlo detenido, lo tuvieron en cana una semana y lo largaron. Y hoy Agostina no está más porque la Justicia no hizo lo que tenía que hacer”, señalaron desde Ni Una Menos.

El proyecto de Losada, advirtieron en ese sentido, “forma parte de una política que quiere silenciar a las mujeres y garantizarles a los violentos y a los pedófilos el acceso a los cuerpos de las infancias y de las niñas”.

En Dorrego

En nuestra ciudad, la convocatoria está a cargo de la colectiva feminista Y que los platos los lave otro. Será a las 19,30, en el Banco Rojo de la plaza central, ubicado frente al palacio municipal. (Con información de Página 12). (03-06-26).