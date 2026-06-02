Positiva experiencias en fincas olívicolas del distrito

En coincidencia con la cosecha del olivo, el área de Turismo de la Municipalidad organizó visitas guiadas a establecimiento productores de la zona.

El último sábado, un grupo de vecinos concurrió a las fincas Rumaroli Garbo y La Comarca, donde recibieron explicaciones relacionadas con el proceso de elaboración como también pudieron participar de la práctica de la cosecha.

Asistieron también turistas de Monte Hermoso, Bahía Blanca, y CABA.

La comuna agradeció a los propietarios de las fincas por abrir sus puertas a esta experiencia y compartir sus conocimientos. (02-06-26).