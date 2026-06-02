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Día del Bombero: toque de sirena e izamiento de la Bandera

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Por Gustavo Blazquez/ Prensa MCD

Una perfecta formación de efectivos frente al cuartel de Bomberos, mientras despuntaba el día, esperaba con el orgullo en ristre la llegada de las 8 de la mañana para que sonara la sirena marcando el inicio de la celebración del Día del Bombero Voluntario.

Frente a ellos, observándolos con agradecimiento, estaban las autoridades encabezadas por el intendente Juan Chalde, funcionarios, integrantes de la comisión directiva, bomberos eeservistas, familiares, representantes de otras instituciones y vecinos.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, fue entonado el Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, los asistentes compartieron un ágape para rendir testimonio a los abnegados servidores públicos.

El acto central será a las 14 en la Plaza del Bombero. (02-06-26).

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