Respuesta al Concejo: Desarrollo Humano informó el funcionamiento actual de PROMESOL

El Departamento Ejecutivo respondió un pedido de informes del Concejo Deliberante sobre el Programa Municipal de Empleo Solidario (PROMESOL) (cliquear acá) y remitió los datos correspondientes mediante una nota firmada por el director de Desarrollo Humano, Luciano Fabián Ripoll.

La respuesta se emitió el 12 de mayo de 2026 en contestación a la minuta de comunicación Nº 0011/26, fechada el 22 de abril de 2026 y remitida al municipio el 27 de abril.

Según el informe, actualmente existen 18 beneficiarios activos del PROMESOL, distribuidos en distintas áreas y localidades del distrito.

Ripoll destacó que los beneficiarios cumplen tareas de lunes a viernes durante aproximadamente diez horas semanales. Los días y horarios se acuerdan con cada institución. Además, cuentan con cobertura de una póliza de seguro por accidentes personales abonada por el municipio.

La nota de respuesta señala que las instituciones remiten notas al municipio para informar sobre el desempeño y cumplimiento de las tareas. Ante la falta de compromiso o responsabilidad de un beneficiario, corresponde su baja del programa. En los casos de personas que cumplen funciones en espacios municipales, la nota corresponde al director del área o al delegado de la localidad.

La ayuda económica no remunerativa que perciben los beneficiarios entre enero y diciembre consiste en un subsidio individual de 65.000 pesos mensuales. También reciben un monto anual complementario de 32.500 pesos en junio y otros 32.500 pesos en diciembre. De esta manera, el importe alcanza los 97.500 pesos en cada uno de esos meses.

La distribución de los beneficiarios se organiza de la siguiente manera:

*Seis beneficiarios integran el eje Dorrego Institucional y cumplen tareas en Sala San Román, Sociedad Italiana, Asociación Amigos del Hospital, Colegio San José y CEREL.

*Un beneficiario forma parte del eje Deportes Dorrego y cumple tareas en el Polideportivo Municipal.

*Un beneficiario integra el eje Dorrego Solidario y cumple tareas en el Centro de Día del Área de Personas Adultas Mayores.

*Un beneficiario pertenece al eje Dorrego Cultural y cumple tareas en el Centro Cultural San Román.

*Cuatro beneficiarios forman parte del eje El Perdido Servicial y cumplen tareas en la Delegación y el Centro de Jubilados.

*Cuatro beneficiarios integran el eje Oriente Servicial y cumplen tareas en la Delegación, el Corralón Municipal y en actividades de barrido, cordón cuneta y mantenimiento de plazas.

*Un beneficiario pertenece al eje Aparicio Cultural y cumple tareas en la biblioteca de la localidad.

El informe indica, además, que el programa depende de la Dirección de Desarrollo Humano. Desde esa dependencia se solicitan por nota las altas de beneficiarios cuando corresponden reemplazos por bajas. La autorización para la liquidación de los pagos corresponde al intendente municipal mediante decreto dirigido a la Contaduría Municipal.

Finalmente, se informó que la respuesta a la comunicación Nº 0011/26 quedó incorporada al expediente Nº 0075-26. (02-06-26).