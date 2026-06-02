Gran expectativa por el sorteo de las ocho viviendas
Hoy martes 2 se realizará el sorteo de las ocho viviendas municipales construidas en terrenos municipales en el marco del Programa Municipal de Viviendas (FOMUVI).
Será a las 18, en el Teatro Español, en presencia de la escribana Dora Soraya Gordón, quien procederá a protocolizar y dar fe del acto.
No es necesario que los preadjuticatarios se encuentren presentes en el momento del sorteo.
Listado Definitivo – FOMUVI 2026:
Nº Orden Solicitante DNI
001 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina 29.069.204
002 ADASME, Fatima Natalin 35.856.523
003 AMARO, Sergio Oscar 21.862.475
004 BERNAL, Karina Verónica 30.489.861
005 BILBAO, Maria del Mar 39.482.401
006 CASALLA, Andrea Margarita 28.663.797
007 DABLE, Ruben Albino 25.432.477
008 DURAN, Miguel Angel 31.459.125
009 ESTRADA, Victoria Giselle 38.468.207
010 FALCO, Maria Gabriela 24.640.007
011 GALLARDO, Silvia Veronica 39.312.124
012 GONZALEZ, Valeria Soledad 29.548.634
013 GUEVARA, Monica Patricia 27.105.695
014 LIZARRONDO, Alejandro Esteban 26.043.805
015 MACAYA, Carina Elisabet 26.043.857
016 MADERA, Daniela Beatriz 27.643.202
017 MAGINI, Sabrina Daniela 32.615.706
018 MENNA, Valeria Anabela 26.738.273
019 OEHRLI, Alexander Joel 44.023.264
020 OJEDA, Maria Cristina 18.141.456
021 SANTOS, Morena Beatriz 46.020.668
022 TEAR, Nancy Gabriela 22.260.934
023 VERA, Jorge Martin 92.749.392
024 VERGARA, Monica Noemi 17.825.952
025 ZIJLSTRA, Diego Federico 22.900.039
026 ACUÑA, Cintia Edith 19.002.160
027 AGATIELLO, Federico Nicolas 45.577.766
028 AGUIRRE, Nadia Victoria 37.868.294
029 ALBERDI, Leonela Milagros 43.047.400
030 ALDERETE, Nerina Ayelen 45.066.029
031 ALVAREZ, Agostina del Rosario 39.482.434
032 ALVAREZ, Ana Maria 17.749.030
033 AMESTOY, Barbara Estefania 33.448.849
034 ANDERSON, Gisela Romina 33.113.424
035 ANDERSON Leandro 36.612.014
036 ANDERSON, Yanina 39.279.562
037 ANDRADE, Vilma Alejandra 29.970.783
038 ANDRADE, Vanesa Yanel 36.612.076
039 ARISTA, Cesar David 27.105.691
040 ARISTA, Jose Martin 24.160.414
041 ARRIGO PEDRAZA, Romina Soledad 32.521.329
042 ARRUTI Veronica 32.563.473
043 ASAD, Yasmin 45.066.055
044 AVALOS, Soledad de las Nieves 31.578.311
045 BALDESSARI, Walter Julio 20.388.515
046 BALESTRA, Cristian Emmanuel 33.448.955
047 BALIÑO, Jose Antonio 14.934.078
048 BALLESTER, Aldana Yanel 34.171.080
049 BANEGAS, Flavia Natalia 27.643.289
050 BANEGAS, Gladys Ester 30.489.806
051 BASUALDO, Laura Anahi 21.862.452
052 BENAVENTE, Lisandro 45.577.737
053 BERNAL, Estefania Solange 29.970.735
054 BERNAL, Marta Norma 12.663.710
055 BERNAT, Gonzalo 43.047.366
056 BIGOT, Nicolas Roberto 41.098.412
057 BILBAO, Luz Fiorella 38.468.357
058 BOCANEGRA, Haydee Angelica 39.508.103
059 BONINI, Elba Beatriz 6.419.654
060 BORDI, Delia Rosalia 22.539.110
061 BRITEZ, Walter Alejandro 31.761.372
062 BULLON, Dario Alejandro 31.256.907
063 BURTON, Mariana 30.489.961
064 CABELLO, Daniel Oscar 16.586.641
065 CABERO, Silvina Ester 24.861.941
066 CAMARGO, Gabriel Enrique 31.016.462
067 CANEL, Cristian Alexis 34.741.700
068 CAPUSSOTTI, Julio Antonio Matias 32.212.058
069 CARABAJAL, Natalia Gabriela 27.643.219
070 CARRA, Noelia Denisse 35.856.514
071 CARRERA TRINIDAD, Micaela 35.856.582
072 CASTAÑO, Carlos Enrique 11.692.171
073 CASTAÑO, Maria Celeste 23.258.355
074 CENCI, Barbara 38.468.367
075 CINALLI, Valeria 34.171.113
076 COLLADO, Celeste del Mar 34.171.047
077 COLON, Gastón Federico 30.903.493
078 COLON, Maria Etelvina 33.148.783
079 COLTURI, Micaela 38.468.389
080 CONCA, Jennifer Marlene 38.925.113
081 CONCA, Juan Manuel 37.868.360
082 CONCA, Sara Ines 17.166.171
083 CONTRERAS, Agustina Ayelen 41.096.774
084 CORREA, Micaela Magali 40.810.080
085 CREDEDIO, Jonathan Fabian 37.234.906
086 CREGO, Ana Ines 38.925.159
087 CRESPO, Hugo Rodolfo 20.166.121
088 D’ AGOSTINO, Veronica Valeria 31.624.429
089 DABLE, Camila Mailén 47.885.411
090 DE LA LOSA, Joaquin 35.856.554
091 DEBLIGER, Maximiliano Ezequiel 37.234.813
092 DEGOLLADA, Maria Fabiana 18.393.992
093 DESCHAMPS, Maria Belen 40.300.732
094 DESCHAMPS, Maria Luz 40.300.731
095 DI CROCE, Florencia 35.856.677
096 DI CROCE, Sebastian Enrique 38.468.327
097 DI LELLA, Andrea Leticia 18.377.623
098 DI MARCO, Antonella 35.856.507
099 DIAZ, Sara Miriam 23.595.290
100 DIB, Paola Natalia 29.863.530
101 DUMRAUF, Silvina Vanesa 31.016.460
102 ECHETO, Cristian Ezequiel 31.992.226
103 ECHETO, Esteban 42.091.106
104 ECHETO, Kevin Ignacio 41.096.723
105 ECHETO, Victor Hugo 31.578.400
106 ECHEVERRIA, Carina Lorena 23.831.533
107 ERFURT, Maira Ayelén 43.658.057
108 ESCOBAR, Flavia Natalia 23.258.285
109 ESCOBAR, Maria Jose 27.105.651
110 ESPERANZA, Victoria 38.468.326
111 ETZEL, Juliana Abril 43.982.907
112 EZCURRA, Cynthia 32.212.322
113 FARIAS, Daniela Marilu 38.925.224
114 FAVRE, Valentin 39.279.535
115 FERNANDEZ, Daiana Paola 38.968.445
116 FERNANDEZ, Franco 37.868.214
117 FERNANDEZ, Nadia Soledad 28.215.390
118 FERREYRA, Natalia Soledad 35.453.389
119 FISCHER, Melany Elizabeth 39.482.414
120 FLORES, Claudia Ester 20.687.149
121 FLORES, Roxana Vanesa 29.548.681
122 FLORES, Sergio Miguel 29.069.256
123 FRANDSEN, Maria Ines 38.957.252
124 FUERTES, Sigifredo 23.831.583
125 GALLUCCI, Eliana 36.328.589
126 GARCIA, Lis Ivana 32.563.404
127 GARCIA, Rocio Berenice 41.527.040
128 GENAISIR, Juan Pablo 29.069.225
129 GENTILE, Jesica Maria Noel 34.772.161
130 GENTILE, Valeria Aneley 36.007.322
131 GIMENEZ, Yanina Anahi 33.113.449
132 GONZALEZ, Cintia Elizabeth 36.319.132
133 GONZALEZ, Fermin 42.539.857
134 GONZALEZ, German Fernando 23.258.222
135 GONZALEZ, Lucrecia Anabel 28.663.870
136 GONZALEZ Maite Melina 28.473.922
137 GONZALEZ, Sergio Andres 36.612.067
138 GUILARDUCCI, Natalia Elisabeth 29.954.376
139 GURI, Lucrecia Estefania 37.234.950
140 HAAG, Antonelia Natalin 37.234.883
141 HARDOY VIDAURRETA, Sara 35.856.625
142 HARDOY, Amparo 38.468.302
143 HERNANDEZ, Maria Elena 16.863.145
144 IBARRA TEAR, Martina 35.856.547
145 IBARRA, Graciela Inés 18.007.434
146 IBARRA, Marta Mabel 20.316.771
147 IBARRA, Martina Soledad 37.234.822
148 IRAULA, Lucia Liliana 38.057.921
149 IRIARTE, Alberto Fabian 23.831.601
150 IRIARTE PEREZ, Aldana Micaela 42.091.276
151 IRRAZABAL, Maria Belen 35.412.945
152 IRUSTA, Sofia Ayelen 28.300.345
153 IZZI, Matias German 37.236.841
154 KESSLER, Maria Celeste 34.741.595
155 LA GRUTA, Luis Alfredo 22.900.001
156 LA GRUTA, Paola Beatriz 29.970.656
157 LABARONNIE, Nestor Fabian 22.539.095
158 LAMBRECHT, Natasha Katherine 37.862.172
159 LAZARTE, Antonella Daiana 37.868.233
160 LERA, Jessica Natalia 37.180.332
161 LONGSTAFF RODRIGUEZ, Valentin 37.868.399
162 LLORET, Walter Santiago 24.160.417
163 LOMBARDELLI, Franco 37.868.393
164 LOMBARDELLI, Juan Carlos 29.970.657
165 LOPEZ, Nadia Ivana 35.288.302
166 LOPEZ, Ricardo Daniel 28.663.743
167 MACLEN, Melina 34.171.056
168 MADERA, Antonella 37.868.255
169 MADRID, Mayra Soledad 37.234.939
170 MADRID, Yamila 39.279.583
171 MAIDANA, Juan Carlos 30.489.836
172 MAININI, Paula Ayelén 41.392.036
173 MAIQUES, Johanna Daiana 36.853.037
174 MAJLUF, Abigail Zaida 42.091.243
175 MAJLUF, Agostina 42.091.265
176 MALDONADO, Julia Rosa 17.423.096
177 MANGIONI, Mariana Iris 31.992.379
178 MANGIONI, Romina Soledad 33.448.991
179 MARAZITA, Jose Francisco 27.804.261
180 MARCHANE, Karen Heloisa 36.612.623
181 MARCONI, Maria Del Mar 43.047.371
182 MARCONI, Natalin 37.234.916
183 MARILEO, Pablo Francisco 31.016.472
184 MARTINEZ, Lucrecia 37.234.986
185 MARTINEZ, Rafael Esteban 27.537.793
186 MASCIALE, Sergio Adrian 20.316.573
187 MENGONI, Natalia Soledad 37.234.841
188 MENNA, Cristian Javier 41.096.799
189 MENNA, Dario Javier 34.741.607
190 MENNA, Leandro 34.171.193
191 MENNA, Marcos Leandro 29.970.619
192 MENNA, Maria Celeste 26.209.046
193 MENNA, Sonia Anabela 27.804.193
194 MERLO, Agustín Carlos 41.096.713
195 MILLAMAN, Sabrina 38.606.684
196 MILLAN, Jorge Pablo 26.043.815
197 MIRO, Mariana Julieta 38.468.238
198 MOLINA, Azucena Leticia 27.804.209
199 MOLINA, Christian Edgardo 36.853.130
200 MOLINA, Maria Lujan 38.925.129
201 MOLINA, Olimpia Ayelen 38.925.229
202 MOLINA, Pedro Bruno 26.385.837
203 MONTERO, Carolina Gisela 35.412.919
204 MORALES, Marcela Adelaida 31.016.334
205 MORENO, Macarena Aldana 38.425.740
206 MOYANO DI MARCO, Gaston 43.047.334
207 MOYANO, Agustina Belen 40.322.352
208 MOYANO, Maria Sol 38.468.281
209 MUÑOZ, Erica Yanel 30.613.757
210 MUÑOZ, Maria Laura 30.623.441
211 MURILLO SILLERO, Yesica Daiana 32.563.524
212 NOMDEDEU, Sergio Emmanuel 29.548.508
213 ONETTO, Romina Laura 29.970.621
214 OROZCO, Julieta 45.577.704
215 ORTIZ, Cynthia Analia 25.772.849
216 OVIEDO, Aldana 40.300.704
217 PAEZ, Melisa Soledad 29.085.953
218 PAEZ, Nadia Anahi 30.423.423
219 PANTUSO, Aldana Lucia 38.468.352
220 PAVON, Lucila Belen 38.925.198
221 PAVON, Maria Veronica 25.957.961
222 PECIÑA, Juan Abel 16.863.111
223 PEREYRA, Roberto Fabian 42.091.264
224 PEREZ, Alejo Nicolas 41.392.050
225 PEREZ, Gloria Ines 22.900.091
226 PEREZ, Karen Antonela 36.853.109
227 PEREZ, Natalia 30.489.872
228 PEREZ, Zulma Graciela 21.521.306
229 PILLER, Marcelo Eduardo 35.231.574
230 PIQUARD, Rene Alberto 13.390.988
231 POGGIO ARRIBAS, Marianela 33.449.000
232 PONCE, Carla 34.171.096
233 QUINTERO, Maria Isabel 26.963.575
234 QUINZIO, Alejandro Esteban 22.932.188
235 QUIROGA, Veronica Vanesa 27.747.733
236 RACCIATTI, Martin 35.231.527
237 RAMOS, Cecilia Rosa 23.201.301
238 RAMOS, Sandra Susana 30.489.858
239 RIOS, Veronica Cecilia 35.231.504
240 RISSO, Maria de los Angeles 22.900.036
241 RODRIGUEZ, Georgina Vanesa 29.970.737
242 RODRIGUEZ, Marcela Alicia 17.166.177
243 RODRIGUEZ, Natalia Agustina 31.016.476
244 ROSENBERG, Vladimir 46.352.013
245 ROZAS, Facundo 38.468.288
246 RUEDA, Mirta Cecilia 31.016.322
247 SAENZ, Agustina 44.415.849
248 SAENZ, Fabiana Lorena 34.171.118
249 SALVATIERRA, Tomas Domingo 36.853.188
250 SALVATORI, Kevin Ayrton 38.468.227
251 SALVATORI, Maria del Rosario 33.448.897
252 SANCHEZ, Jessica Angie 42.817.673
253 SEGUI, Camila Victoria 41.784.023
254 SEGURADO, Juan Cruz 37.234.812
255 SERRUDO, Jesica Lorena 31.578.351
256 SIMON, Laura Beatriz 24.076.303
257 SIMON, Valentina 47.189.858
258 SOLIS, Gabriela Ines 22.260.843
259 SORIA, Vanesa Paola 30.673.942
260 STADELMANN, Aldana Stefania 36.853.089
261 SUAREZ, Aldana Florencia 37.868.291
262 SUAREZ, Marcelo Santiago 24.861.935
263 SUAREZ, Miguel Esteban 35.231.547
264 SUAREZ, Rocio 45.189.547
265 SUSO, Cristian Alessandro 41.574.432
266 TEAR GARCIA, Mariano Ismael 40.300.766
267 TEAR, Mariano Marcelo 20.316.612
268 TEJADA, Leonela Soledad 35.412.981
269 TEJADA, Luciano Alejo 42.539.818
270 TEJADA, Ulises Nahuel 40.300.772
271 TOMASSINI DI CROCE, Betania 34.741.526
272 TOMASSINI DI CROCE, Ludmila 36.612.093
273 TORRES, Rosa Glady 21.341.894
274 TRUJILLO, Jesica Paola 29.920.417
275 URQUIZU, Yesica Ester 31.016.368
276 USTARROZ, Alan 41.392.056
277 VACA, Alejandro Daniel 33.448.983
278 VALENTINO, Jorgelina Lorena 30.882.899
279 VALLEJO, Laureano Carlos 33.596.061
280 VASCONI, Yanina 34.741.549
281 VEGA, Estefania Aldana 38.726.104
282 VELAZQUEZ, Eduardo Ezequiel 30.422.933
283 VILLAVERDE, Maria Celeste 28.663.849
284 VIVEROS, Karen Elizabeth 37.025.865
285 YEZZI, Leticia 30.490.000
286 ZAFON, Luisa Noemi 31.676.672
287 ZAZZALI, Mario Hernando 23.258.346
288 ZAZZALI, Yamila 33.386.010 (02-06-26).