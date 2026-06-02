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Gran expectativa por el sorteo de las ocho viviendas

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Hoy martes 2 se realizará el sorteo de las ocho viviendas municipales construidas en terrenos municipales en el marco del Programa Municipal de Viviendas (FOMUVI).

Será a las 18, en el Teatro Español, en presencia de la escribana Dora Soraya Gordón, quien procederá a protocolizar y dar fe del acto.

No es necesario que los preadjuticatarios se encuentren presentes en el momento del sorteo.

Listado Definitivo – FOMUVI 2026:

Nº Orden Solicitante DNI

001 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina 29.069.204

002 ADASME, Fatima Natalin 35.856.523

003 AMARO, Sergio Oscar 21.862.475

004 BERNAL, Karina Verónica 30.489.861

005 BILBAO, Maria del Mar 39.482.401

006 CASALLA, Andrea Margarita 28.663.797

007 DABLE, Ruben Albino 25.432.477

008 DURAN, Miguel Angel 31.459.125

009 ESTRADA, Victoria Giselle 38.468.207

010 FALCO, Maria Gabriela 24.640.007

011 GALLARDO, Silvia Veronica 39.312.124

012 GONZALEZ, Valeria Soledad 29.548.634

013 GUEVARA, Monica Patricia 27.105.695

014 LIZARRONDO, Alejandro Esteban 26.043.805

015 MACAYA, Carina Elisabet 26.043.857

016 MADERA, Daniela Beatriz 27.643.202

017 MAGINI, Sabrina Daniela 32.615.706

018 MENNA, Valeria Anabela 26.738.273

019 OEHRLI, Alexander Joel 44.023.264

020 OJEDA, Maria Cristina 18.141.456

021 SANTOS, Morena Beatriz 46.020.668

022 TEAR, Nancy Gabriela 22.260.934

023 VERA, Jorge Martin 92.749.392

024 VERGARA, Monica Noemi 17.825.952

025 ZIJLSTRA, Diego Federico 22.900.039

026 ACUÑA, Cintia Edith 19.002.160

027 AGATIELLO, Federico Nicolas 45.577.766

028 AGUIRRE, Nadia Victoria 37.868.294

029 ALBERDI, Leonela Milagros 43.047.400

030 ALDERETE, Nerina Ayelen 45.066.029

031 ALVAREZ, Agostina del Rosario 39.482.434

032 ALVAREZ, Ana Maria 17.749.030

033 AMESTOY, Barbara Estefania 33.448.849

034 ANDERSON, Gisela Romina 33.113.424

035 ANDERSON Leandro 36.612.014

036 ANDERSON, Yanina 39.279.562

037 ANDRADE, Vilma Alejandra 29.970.783

038 ANDRADE, Vanesa Yanel 36.612.076

039 ARISTA, Cesar David 27.105.691

040 ARISTA, Jose Martin 24.160.414

041 ARRIGO PEDRAZA, Romina Soledad 32.521.329

042 ARRUTI Veronica 32.563.473

043 ASAD, Yasmin 45.066.055

044 AVALOS, Soledad de las Nieves 31.578.311

045 BALDESSARI, Walter Julio 20.388.515

046 BALESTRA, Cristian Emmanuel 33.448.955

047 BALIÑO, Jose Antonio 14.934.078

048 BALLESTER, Aldana Yanel 34.171.080

049 BANEGAS, Flavia Natalia 27.643.289

050 BANEGAS, Gladys Ester 30.489.806

051 BASUALDO, Laura Anahi 21.862.452

052 BENAVENTE, Lisandro 45.577.737

053 BERNAL, Estefania Solange 29.970.735

054 BERNAL, Marta Norma 12.663.710

055 BERNAT, Gonzalo 43.047.366

056 BIGOT, Nicolas Roberto 41.098.412

057 BILBAO, Luz Fiorella 38.468.357

058 BOCANEGRA, Haydee Angelica 39.508.103

059 BONINI, Elba Beatriz 6.419.654

060 BORDI, Delia Rosalia 22.539.110

061 BRITEZ, Walter Alejandro 31.761.372

062 BULLON, Dario Alejandro 31.256.907

063 BURTON, Mariana 30.489.961

064 CABELLO, Daniel Oscar 16.586.641

065 CABERO, Silvina Ester 24.861.941

066 CAMARGO, Gabriel Enrique 31.016.462

067 CANEL, Cristian Alexis 34.741.700

068 CAPUSSOTTI, Julio Antonio Matias 32.212.058

069 CARABAJAL, Natalia Gabriela 27.643.219

070 CARRA, Noelia Denisse 35.856.514

071 CARRERA TRINIDAD, Micaela 35.856.582

072 CASTAÑO, Carlos Enrique 11.692.171

073 CASTAÑO, Maria Celeste 23.258.355

074 CENCI, Barbara 38.468.367

075 CINALLI, Valeria 34.171.113

076 COLLADO, Celeste del Mar 34.171.047

077 COLON, Gastón Federico 30.903.493

078 COLON, Maria Etelvina 33.148.783

079 COLTURI, Micaela 38.468.389

080 CONCA, Jennifer Marlene 38.925.113

081 CONCA, Juan Manuel 37.868.360

082 CONCA, Sara Ines 17.166.171

083 CONTRERAS, Agustina Ayelen 41.096.774

084 CORREA, Micaela Magali 40.810.080

085 CREDEDIO, Jonathan Fabian 37.234.906

086 CREGO, Ana Ines 38.925.159

087 CRESPO, Hugo Rodolfo 20.166.121

088 D’ AGOSTINO, Veronica Valeria 31.624.429

089 DABLE, Camila Mailén 47.885.411

090 DE LA LOSA, Joaquin 35.856.554

091 DEBLIGER, Maximiliano Ezequiel 37.234.813

092 DEGOLLADA, Maria Fabiana 18.393.992

093 DESCHAMPS, Maria Belen 40.300.732

094 DESCHAMPS, Maria Luz 40.300.731

095 DI CROCE, Florencia 35.856.677

096 DI CROCE, Sebastian Enrique 38.468.327

097 DI LELLA, Andrea Leticia 18.377.623

098 DI MARCO, Antonella 35.856.507

099 DIAZ, Sara Miriam 23.595.290

100 DIB, Paola Natalia 29.863.530

101 DUMRAUF, Silvina Vanesa 31.016.460

102 ECHETO, Cristian Ezequiel 31.992.226

103 ECHETO, Esteban 42.091.106

104 ECHETO, Kevin Ignacio 41.096.723

105 ECHETO, Victor Hugo 31.578.400

106 ECHEVERRIA, Carina Lorena 23.831.533

107 ERFURT, Maira Ayelén 43.658.057

108 ESCOBAR, Flavia Natalia 23.258.285

109 ESCOBAR, Maria Jose 27.105.651

110 ESPERANZA, Victoria 38.468.326

111 ETZEL, Juliana Abril 43.982.907

112 EZCURRA, Cynthia 32.212.322

113 FARIAS, Daniela Marilu 38.925.224

114 FAVRE, Valentin 39.279.535

115 FERNANDEZ, Daiana Paola 38.968.445

116 FERNANDEZ, Franco 37.868.214

117 FERNANDEZ, Nadia Soledad 28.215.390

118 FERREYRA, Natalia Soledad 35.453.389

119 FISCHER, Melany Elizabeth 39.482.414

120 FLORES, Claudia Ester 20.687.149

121 FLORES, Roxana Vanesa 29.548.681

122 FLORES, Sergio Miguel 29.069.256

123 FRANDSEN, Maria Ines 38.957.252

124 FUERTES, Sigifredo 23.831.583

125 GALLUCCI, Eliana 36.328.589

126 GARCIA, Lis Ivana 32.563.404

127 GARCIA, Rocio Berenice 41.527.040

128 GENAISIR, Juan Pablo 29.069.225

129 GENTILE, Jesica Maria Noel 34.772.161

130 GENTILE, Valeria Aneley 36.007.322

131 GIMENEZ, Yanina Anahi 33.113.449

132 GONZALEZ, Cintia Elizabeth 36.319.132

133 GONZALEZ, Fermin 42.539.857

134 GONZALEZ, German Fernando 23.258.222

135 GONZALEZ, Lucrecia Anabel 28.663.870

136 GONZALEZ Maite Melina 28.473.922

137 GONZALEZ, Sergio Andres 36.612.067

138 GUILARDUCCI, Natalia Elisabeth 29.954.376

139 GURI, Lucrecia Estefania 37.234.950

140 HAAG, Antonelia Natalin 37.234.883

141 HARDOY VIDAURRETA, Sara 35.856.625

142 HARDOY, Amparo 38.468.302

143 HERNANDEZ, Maria Elena 16.863.145

144 IBARRA TEAR, Martina 35.856.547

145 IBARRA, Graciela Inés 18.007.434

146 IBARRA, Marta Mabel 20.316.771

147 IBARRA, Martina Soledad 37.234.822

148 IRAULA, Lucia Liliana 38.057.921

149 IRIARTE, Alberto Fabian 23.831.601

150 IRIARTE PEREZ, Aldana Micaela 42.091.276

151 IRRAZABAL, Maria Belen 35.412.945

152 IRUSTA, Sofia Ayelen 28.300.345

153 IZZI, Matias German 37.236.841

154 KESSLER, Maria Celeste 34.741.595

155 LA GRUTA, Luis Alfredo 22.900.001

156 LA GRUTA, Paola Beatriz 29.970.656

157 LABARONNIE, Nestor Fabian 22.539.095

158 LAMBRECHT, Natasha Katherine 37.862.172

159 LAZARTE, Antonella Daiana 37.868.233

160 LERA, Jessica Natalia 37.180.332

161 LONGSTAFF RODRIGUEZ, Valentin 37.868.399

162 LLORET, Walter Santiago 24.160.417

163 LOMBARDELLI, Franco 37.868.393

164 LOMBARDELLI, Juan Carlos 29.970.657

165 LOPEZ, Nadia Ivana 35.288.302

166 LOPEZ, Ricardo Daniel 28.663.743

167 MACLEN, Melina 34.171.056

168 MADERA, Antonella 37.868.255

169 MADRID, Mayra Soledad 37.234.939

170 MADRID, Yamila 39.279.583

171 MAIDANA, Juan Carlos 30.489.836

172 MAININI, Paula Ayelén 41.392.036

173 MAIQUES, Johanna Daiana 36.853.037

174 MAJLUF, Abigail Zaida 42.091.243

175 MAJLUF, Agostina 42.091.265

176 MALDONADO, Julia Rosa 17.423.096

177 MANGIONI, Mariana Iris 31.992.379

178 MANGIONI, Romina Soledad 33.448.991

179 MARAZITA, Jose Francisco 27.804.261

180 MARCHANE, Karen Heloisa 36.612.623

181 MARCONI, Maria Del Mar 43.047.371

182 MARCONI, Natalin 37.234.916

183 MARILEO, Pablo Francisco 31.016.472

184 MARTINEZ, Lucrecia 37.234.986

185 MARTINEZ, Rafael Esteban 27.537.793

186 MASCIALE, Sergio Adrian 20.316.573

187 MENGONI, Natalia Soledad 37.234.841

188 MENNA, Cristian Javier 41.096.799

189 MENNA, Dario Javier 34.741.607

190 MENNA, Leandro 34.171.193

191 MENNA, Marcos Leandro 29.970.619

192 MENNA, Maria Celeste 26.209.046

193 MENNA, Sonia Anabela 27.804.193

194 MERLO, Agustín Carlos 41.096.713

195 MILLAMAN, Sabrina 38.606.684

196 MILLAN, Jorge Pablo 26.043.815

197 MIRO, Mariana Julieta 38.468.238

198 MOLINA, Azucena Leticia 27.804.209

199 MOLINA, Christian Edgardo 36.853.130

200 MOLINA, Maria Lujan 38.925.129

201 MOLINA, Olimpia Ayelen 38.925.229

202 MOLINA, Pedro Bruno 26.385.837

203 MONTERO, Carolina Gisela 35.412.919

204 MORALES, Marcela Adelaida 31.016.334

205 MORENO, Macarena Aldana 38.425.740

206 MOYANO DI MARCO, Gaston 43.047.334

207 MOYANO, Agustina Belen 40.322.352

208 MOYANO, Maria Sol 38.468.281

209 MUÑOZ, Erica Yanel 30.613.757

210 MUÑOZ, Maria Laura 30.623.441

211 MURILLO SILLERO, Yesica Daiana 32.563.524

212 NOMDEDEU, Sergio Emmanuel 29.548.508

213 ONETTO, Romina Laura 29.970.621

214 OROZCO, Julieta 45.577.704

215 ORTIZ, Cynthia Analia 25.772.849

216 OVIEDO, Aldana 40.300.704

217 PAEZ, Melisa Soledad 29.085.953

218 PAEZ, Nadia Anahi 30.423.423

219 PANTUSO, Aldana Lucia 38.468.352

220 PAVON, Lucila Belen 38.925.198

221 PAVON, Maria Veronica 25.957.961

222 PECIÑA, Juan Abel 16.863.111

223 PEREYRA, Roberto Fabian 42.091.264

224 PEREZ, Alejo Nicolas 41.392.050

225 PEREZ, Gloria Ines 22.900.091

226 PEREZ, Karen Antonela 36.853.109

227 PEREZ, Natalia 30.489.872

228 PEREZ, Zulma Graciela 21.521.306

229 PILLER, Marcelo Eduardo 35.231.574

230 PIQUARD, Rene Alberto 13.390.988

231 POGGIO ARRIBAS, Marianela 33.449.000

232 PONCE, Carla 34.171.096

233 QUINTERO, Maria Isabel 26.963.575

234 QUINZIO, Alejandro Esteban 22.932.188

235 QUIROGA, Veronica Vanesa 27.747.733

236 RACCIATTI, Martin 35.231.527

237 RAMOS, Cecilia Rosa 23.201.301

238 RAMOS, Sandra Susana 30.489.858

239 RIOS, Veronica Cecilia 35.231.504

240 RISSO, Maria de los Angeles 22.900.036

241 RODRIGUEZ, Georgina Vanesa 29.970.737

242 RODRIGUEZ, Marcela Alicia 17.166.177

243 RODRIGUEZ, Natalia Agustina 31.016.476

244 ROSENBERG, Vladimir 46.352.013

245 ROZAS, Facundo 38.468.288

246 RUEDA, Mirta Cecilia 31.016.322

247 SAENZ, Agustina 44.415.849

248 SAENZ, Fabiana Lorena 34.171.118

249 SALVATIERRA, Tomas Domingo 36.853.188

250 SALVATORI, Kevin Ayrton 38.468.227

251 SALVATORI, Maria del Rosario 33.448.897

252 SANCHEZ, Jessica Angie 42.817.673

253 SEGUI, Camila Victoria 41.784.023

254 SEGURADO, Juan Cruz 37.234.812

255 SERRUDO, Jesica Lorena 31.578.351

256 SIMON, Laura Beatriz 24.076.303

257 SIMON, Valentina 47.189.858

258 SOLIS, Gabriela Ines 22.260.843

259 SORIA, Vanesa Paola 30.673.942

260 STADELMANN, Aldana Stefania 36.853.089

261 SUAREZ, Aldana Florencia 37.868.291

262 SUAREZ, Marcelo Santiago 24.861.935

263 SUAREZ, Miguel Esteban 35.231.547

264 SUAREZ, Rocio 45.189.547

265 SUSO, Cristian Alessandro 41.574.432

266 TEAR GARCIA, Mariano Ismael 40.300.766

267 TEAR, Mariano Marcelo 20.316.612

268 TEJADA, Leonela Soledad 35.412.981

269 TEJADA, Luciano Alejo 42.539.818

270 TEJADA, Ulises Nahuel 40.300.772

271 TOMASSINI DI CROCE, Betania 34.741.526

272 TOMASSINI DI CROCE, Ludmila 36.612.093

273 TORRES, Rosa Glady 21.341.894

274 TRUJILLO, Jesica Paola 29.920.417

275 URQUIZU, Yesica Ester 31.016.368

276 USTARROZ, Alan 41.392.056

277 VACA, Alejandro Daniel 33.448.983

278 VALENTINO, Jorgelina Lorena 30.882.899

279 VALLEJO, Laureano Carlos 33.596.061

280 VASCONI, Yanina 34.741.549

281 VEGA, Estefania Aldana 38.726.104

282 VELAZQUEZ, Eduardo Ezequiel 30.422.933

283 VILLAVERDE, Maria Celeste 28.663.849

284 VIVEROS, Karen Elizabeth 37.025.865

285 YEZZI, Leticia 30.490.000

286 ZAFON, Luisa Noemi 31.676.672

287 ZAZZALI, Mario Hernando 23.258.346

288 ZAZZALI, Yamila 33.386.010 (02-06-26).

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