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El saludo del intendente Chalde a los bomberos voluntarios en su día

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Este es el saludo del intendente Juan Chalde en el Día del Bombero Voluntario

“Los habitantes del distrito sabemos que contamos con hombres y mujeres que en todo momento y desinteresadamente se entregan con total arrojo y marcada abnegación para socorrernos aún en las situaciones más extremas.

“Por su permanente accionar constituyen un verdadero orgullo y por eso les hago llegar como intendente municipal, en mi nombre y el de todos los dorreguenses, un fuerte abrazo y Feliz Día del Bomberos Voluntario”. (02-06-26).

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