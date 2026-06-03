(Entrevista en LA DORREGO) “Entre Caballos”: una propuesta de calma y conexión en contacto con la naturaleza

María Corinaldesi y Aníbal Guerrero explicaron por LA DORREGO los principales detalles de “Entre Caballos”, una actividad que propone encuentros entre personas y caballos en un entorno natural, sin montas y con una dinámica “pie a tierra”.

“Es algo totalmente distinto a lo que es montar o andar a caballo”, aclaró María al inicio de la entrevista. “La actividad es pie a tierra, significa que estamos todos con los pies en la tierra. No es montar, ni subir, ni andar, por lo pronto”, añadió.

La propuesta se desarrolla cerca del Arroyo de las Mostazas y cuenta con alrededor de ocho caballos. Los encuentros se realizan principalmente los sábados por la tarde, aunque los organizadores remarcaron que existe flexibilidad horaria. “Todo se conversa. Si nos podemos organizar y quieren ir en cualquier momento del día, no hay drama”, señaló Aníbal.

Explicaron que el propósito consiste en “abrir un espacio compartido entre los caballos y las personas, siempre manteniendo lo que es el respeto mutuo”.

Los caballos permanecen libres dentro del espacio y el contacto surge de manera natural. “No es que nosotros los traemos al lado tuyo para que los toques”, expresó María. “Se va dando, fluye. Si el caballo lo siente, se va a acercar y si vos como persona les tenés miedo realmente no estás obligado a tocarlos”.

Guerrero relató que comenzaron a probar la experiencia junto a amigos y personas sin relación previa con los caballos. “Gente que no se relaciona en nada con un caballo, que al contrario te dicen ‘yo les tengo terror’”, comentó. “Hace una cosa, prepárate un mate y vamos”.

“El caballo enseguida se presta para cuando la persona se entrega al ambiente del caballo y sí, se torna un ambiente de relax”, destacó.

También mencionó algunos efectos que produce el contacto con el animal. “Ya estar con ellos, o tocar la crin, el pelo de arriba del cuello, reduce la ansiedad de las personas”, afirmó. “Tocar y compartir con un caballo realmente te baja, te calma”, amplió.

“Cada experiencia es única, como cada persona. Vos lo vivís de una forma, yo de otra”, sostuvo ella.

Los organizadores evitaron definir la propuesta con una etiqueta determinada. “No tiene un rótulo específico. Es un encuentro compartido entre caballos y personas”, dijo María.

“Tratamos de ofrecer algo para que la gente la pase bien. Alguien está estresado, llegaste ahí, te bajó la respiración, te pusiste a tono con los animales y después el entorno, porque el campo es campo, hay arroyo, hay plantas”, explicó Aníbal.

Los encuentros duran aproximadamente entre una hora y una hora y media. “Se te pasa volando”, coincidieron los dos entrevistados.

Sobre la posibilidad de montar a caballo, Guerrero aclaró que hoy no forma parte de la propuesta principal. “No queremos que se torne eso. Que no vayan predispuestos a que se van a subir al caballo”, aclaró.

Además, insistieron en que cada persona encuentra su propia manera de atravesar la experiencia. “Por ahí quieren estar solos, apartados, mirando el horizonte. Depende de la persona, lo que quiera hacer”, dijo María.

“No subimos mucho de los encuentros (a redes sociales) porque me parece que es algo privado. Las personas que se acercan en realidad van a eso, no a estar expuestas”, admitió.

Escuchá la nota:

03-06-26