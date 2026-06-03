Tania De Marco es campeona argentina y fue convocada a la Selección Nacional

La patinadora de nuestra ciudad Tania De Marco se consagró campeona argentina en la disciplina Escuela de la categoría A Mini Infantil del Torneo Clausura de Patín Artístico para las categorías A y World Skate, una de las competencias más importantes del calendario nacional.

La actividad tuvo lugar en Río Segundo, Córdoba.

Además, en la competencia World Skate Mini Infantil, obtuvo la medalla de bronce.

Estos resultados fueron alcanzados bajo la dirección técnica de Lorena Carinelli , quien acompaña y guía el crecimiento deportivo de la joven patinadora.

Como reconocimiento a sus destacados resultados, De Marco fue convocada para integrar la Selección Argentina que participará en el Torneo Panamericano de Naciones a fines de este mes . La clasificación se otorga únicamente a las tres mejores patinadoras del ranking nacional de cada categoría. (03-06-26).