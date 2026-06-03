Fueron sorteadas las ocho viviendas: estos son los preadjudicatarios titulares y suplentes beneficiados

En la tarde noche de este martes el intendente municipal presidió en el Teatro Español, el sorteo de 8 viviendas del Plan FOMUVI, ante mucho público que se dio cita para presenciar el trascendental momento y en un marco de mucha expectativa y emoción

Antes de comenzar con el sorteo propiamente dicho que estuvo fiscalizado por la escribana Dora Soraya Gordón, el jefe comunal manifestó “Esta es una tarde de muchas ilusiones, expectativas, para ustedes y también para nosotros, porque esto es concretar sueños y trabajar para concretarlos y uno pone todo. Hace poco más de tres años cuando me preparaba para la posibilidad de ser intendente trabajé mucho para los planes de vivienda como uno de los ejes centrales de mi gobierno si me tocaba hacerlo, y ahora estamos trabajando muy fuerte y cumpliendo con esa palabra empeñada. Al día de hoy tenemos entregadas 67 viviendas de los distintos planes que tenemos en ejecución, del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires fueron 46, de la Caja de Policía de la Provincia de Buenos Aires, fueron 10 y el resto pertenecen a los Planes Municipales de Vivienda, días pasados entregamos 4, iguales, a las que hoy vamos a sortear y después se han entregado otras 7 por la otra modalidad en la que el beneficiario tiene que tener terreno propio; son distintas modalidades para abarcar distintos sectores de la población que puedan acceder al sueño de la casa propia. Estos planes, donde el Estado se hace presente construyendo la vivienda y luego financiándola, son muy importantes”

Por último, Chalde resaltó la relevancia del Concejo Deliberante en este esquema a través del Ente Municipal de Viviendas, que está integrado por representantes de las tres fuerzas políticas que conforman el cuerpo colegiado, así que – subrayó – esta política se está convirtiendo en una política de Estado, más allá de los partidos políticos de cada uno. Concluyó el jefe comunal. Luego se dio paso al sorteo, previa explicación del mecanismo por parte de las profesionales encargadas de realizarlo.

En consecuencia el sorteo resultó de la siguiente manera:

Preadjudicatarios titulares

Cupo Certificado Unico de Discapacidad (CUD)

1. N° 006 – Andrea Casalla

Listado General

2. N° 064 – Daniel Cabello

3. N° 245 – Facundo Rozas

4. N° 234 – Alejandro Quinzio

5. N° 026 – Cintia Acuña

6. N° 170 – Yamila Madrid

7. N° 169 – Mayra Madrid

8. N° 005 – María del Mar Bilbao

Preadjudicatarios suplentes

Cupo Certificado Único de Discapacidad (CUD)

1. N° 016 – Daniela Madera

Listado General

2. N° 100 – Paola Dib

3. N° 008 – Miguel Durán

4. N° 090 – Joaquín de la Losa

5. N° 190 – Leandro Menna

6. N° 079 – Micaela Colturi

7. N° 275 – Yesica Urquizu

8. N° 164 – Juan Carlos Lombardelli. (03-06-26).