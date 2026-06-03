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Alerta por lluvias y tormentas fuertes entre la noche del jueves y la mañana del viernes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche del jueves y la madrugada y mañana del viernes en Coronel Dorrego y la región.

La advertencia alcanza, además de nuestra ciudad, a Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso y otras localidades de la zona.

Según informó el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

El SMN indicó además que los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Recomendaciones

• Evitá salir.

• No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

• Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

• Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

• Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

• Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. (03-06-26).

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